Polizeibericht Schwedt vom 26.01.2017

Landin. Bei der Kollision zweier Autos auf der Straße zwischen Kirschallee und Akazienweg nahe Landin ist ein Fahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war er am Mittwochabend aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten und frontal mit einem Mazda zusammengestoßen. Dessen 51-jährige Fahrerin, die bei dem Unfall leicht verletzt wurde, hatte noch versucht, nach rechts auszuweichen. Sachschaden: rund 20 000 Euro.

Einbrecherbeim Tierarzt

Schwedt. Mit brachialer Gewalt sind Einbrecher am Mittwochabend in eine Tierarztpraxis in der Handelsstraße in Schwedt eingebrochen. Dort durchwühlten sie das Mobiliar und sämtliche Behältnisse. Ob ihnen etwas in die Hände gefallen ist, ist noch unklar.

Polizist erschießtReh nach Unfall

Prenzlau. Nach einem Wildunfall in der Nacht zum Donnertstag auf der B 109 in Höhe der Abfahrt Wildpark hat ein Polizist das verletzte Reh von seinen Leiden erlöst.