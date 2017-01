Polizeibericht Freienwalde vom 26.01.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde. Ein Peugeot und ein Audi sind auf dem Parkplatz des Einkaufscenters am Eduardshof zusammengestoßen. Als der Peugeot-Fahrer am Mittwoch ausparken wollte, übersah er den Audi beim Rückwärtsfahren, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Personen kamen bei dem Aufprall nicht zu Schaden, heißt es weiter in der Mitteilung. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt.

Verschwundener VW wieder aufgefunden

Oderberg. Ein gestohlener VW ist wieder aufgefunden worden. In der Nacht zum Mittwoch hatten Diebe den Caddy entwendet. Nur fünf Stunden nachdem der Besitzer Anzeige erstattet hatte, fand die Polizei den VW in Oderberg. In Angermünde stellte die Polizei fest, dass nach dem Fahrzeug gefahndet wird. Die Beamten stellten den Caddy danach sicher und informierten den Besitzer.