artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1547666/

Begrüßt wurden die Vertretungen Kerkower SC I und II, Penkuner SV, Potzlower SV sowie SpG Passow/Schönow. Nach knapp der Hälfte der 21 Tagespartien war schon eine klare Tendenz zu erkennen. Penkun, Passow/Schönow und die zweite Mannschaft des Gastgebers wetteiferten um den Turniersieg.

Im internen Duell des Gastgebers brachte Eryk Pawlowski die "Erste" in Front. Der spätere Torschützenkönig (10 Treffer) Aleksander Piechocki drehte die Partie aber noch in ein 1:2.

Die SpG Passow/Schönow gewann ihre ersten vier Spiele, unter anderem auch mit einem 6:0-Kantersieg gegen den Potzlower SV. Dabei zeigte sich Moritz Muchow sehr treffsicher - er kam letztlich auf acht Tore. Im Duell gegen den Penkuner SV reichte es für Passow/Schönow nur zu einem 2:2-Remis, als Pascal Scharf kurz vor Ultimo verdient ausgleichen konnte.

Dass die Penkuner solch ein klasse Turnier spielten, lag vor allem am starken Torsteher Lasse Sieh, der auch völlig zu Recht zum "Besten Keeper" gewählt wurde. Unter anderem gegen Casekow/Gartz I zeigte er wahnsinnige Reflexe. Zeitweilig hatte man den Eindruck, dass er "Magnete" an den Händen hat.

Eine prima Partie zeigte Case-kow/Gartz II im Verfolgerduell gegen Penkun. Aleksander Piechocki per Doppelpack und Tom Schleede besorgten eine beruhigende 3:0-Führung, welcher der Anschlusstreffer durch Connar Picht nichts anhaben konnte - ganz im Gegenteil: Kurz vor Schluss netzte Mateusz Kiwor zum 4:1-Endstand ein. Somit war die letzte Turnierpartie wie ein "echtes" Endspiel.

Der Vorteil lag bei der SpG Passow/Schönow, der ein Remis zum Tagessieg reichte. Casekow/Gartz II hatte natürlich etwas dagegen. So entwickelte sich eine spannende Partie. Der Gast zog durch Neuzugang Lennox Suckow in Front. Den 1:1-Ausgleich besorgte Johann Wittoesch per Distanzschuss. Nach einem unnötigen Fehler im Spielaufbau markierte Suckow die erneute Führung. Der Gastgeber steckte aber nicht auf und kam durch Piechocki zum 2:2. So endete eine ausgeglichene Partie leistungsgerecht, was Passow/Schönow zum Turniersieg genügte. In einem sehr gut organisierten Turnier waren insgesamt in 21 Partien satte 70 Treffer gefallen, was einen Schnitt von 3,33 Toren pro Spiel entspricht. So muss Hallenfußball sein.

Es war auch von allen Übungsleitern eine sehr gute Entscheidung, sich für den Futsalball zu entscheiden (Spielweise aber nach Fußballregeln), was dem Spielfluss extrem gut tat. Potzlows Coach Jörg Mittelstädt brachte es am Ende auf den Punkt: "Ein supertolles Turnier für alle Teilnehmer. Hut ab für die sehr gute Organisation und Gastfreundlichkeit. Wir kommen gerne wieder!"