Barnimer Bohlekegler ermitteln ihre Sieger

Eberswalde (MOZ) Im Barnim kegelten alle Aktiven um die Titel in der jeweiligen Altersklasse. Gespielt waren je 120 Würfe über vier Bahnen. Der Durchschnitt lag also bei 840 Holz.

Die Juniorinnen und Damen spielten auf der Anlage in Klosterfelde. Karen Völter erzielte mit 851 den Tagesbestwert und gewann ohne Konkurrenz bei den Juniorinnen. Bei den Damen belegten die Spielerinnen von Motor Eberswalde alle drei ersten Plätze. Sandra Kampf gewann mit 842, gefolgt von Ines Sojka sowie Ines Völter. Bei den Damen A konnte sich Marina Penz durchsetzen. Liane Katzor holte Platz drei.

Der Sieg und dritte Platz ging bei den Damen B nach Wandlitz mit 822 Holz von Regina Busse und 817 spielte Marlis Altweck. Mit einem Holz mehr gewann Doris Krenz Silber. In der Altersklasse C, über 70 Jahre spielten Karin Lüth und Gisela Hertel 818 beziehungsweise 810 Holz.

In Wandlitz spielten die Junioren und Herren um den Sieg. Auch dort konnte Motor Eberswalde mit Platz eins und drei glänzen. Christopher Penz gewann durch eine starke Leistung vor Christopher Thier. Platz drei ging bei den Junioren an Theo Lorenz. Paul Weyher gewann bei den Herren vor Marco Knopp und Andreas Franzke.

Die Herren A, B und C kämpften in Marienwerder um den Sieg. Andre Weyher gewann sicher vor Gastgeber Ingolf Wiese. Mike Hentschel holte Bronze. Bei den Herren B setzte sich Jozsef Halgato knapp vor Herbert Titze und Manfred Jungnickel durch. Rudolf Soest gewann Gold bei den Herren C. Mit zwei Holz weniger musste sich Richard Hoscheck geschlagen geben und Bronze ging mit Hans Löffler ebenfalls nach Wandlitz.

Am nächsten Tag spielten alle Doppel und Mixed in Lichterfelde um den Sieg. Im Doppel der Damen gewannen Karen und Lisa Völter von Turbine Eberswalde vor Ines Sojka und Sandra Kampf (Motor Eberswalde). Mit einem Holz Vorsprung gewannen Sven Kämpfe und Christopher Penz ganz knapp vor Marco Findeisen und Paul Weyher.

Im Mixed ging nach einem Stechen der Sieg an Elke Walter und Robert Genzel aus Wandlitz vor Sandra Kampf und Manfred Jungnickel.