Judoka lösen Ticket für Meisterschaft

Bernau (MOZ) 269 Teilnehmer kämpften in Strausberg bei den Judo-Landesmeisterschaften in den Altersklassen U15, U18 und U21. Dabei ging es auch um die Qualifikation zur Nordostdeutschen Einzelmeisterschaft. Mit dabei waren auch zehn Judoka und ihre Trainer vom JSV Bernau. Ihr Ziel war es, alle Sportler unter die besten fünf zubringen, was die automatische Qualifikation für die Einzelmeisterschaften bedeuten würde. Auch wenn es nicht zum Titel reichte, dennoch war das Abschneiden der Bernauer Judoka mit einer Silber- und sechs Bronzemedaillen ein großer Erfolg. In der stark besetzten Gewichtsklasse -66kg (AK U18) hat Adrian Knospe nahtlos an seine zuletzt starken Leistungen aus dem Vorjahr anknüpfen können und mit dem dritten Platz erneut für Furore gesorgt. Ebenfalls für Aufsehen sorgten die Schwergewichte Marcus Kruspe +90Kg (U18) und Steve Steinmüller +90kg (U18), der nach Meinung von Trainer Hartmut Ott der Mann des Tages im Bernauer Team war. Eindrucksvoll setzten beide die zuletzt vermittelten Trainingsinhalte fast perfekt auf den Strausbergern Tatamis um. In der Endabrechnung musste sich Marcus mit der Silbermedaille und Steve mit der Bronzemedaille zufrieden geben.