Keine Einigung mit Grundstücksnachbarn beim Bollwerk

Zehdenick (ris) Der von vielen erhoffte große Wurf wird es ebenso wenig wie der glanzvolle Abschluss der Altstadtsanierung: Erhebliche Abstriche am Entwurf zur Gestaltung des Bollwerkes musste die Stadtverwaltung Zehdenick machen, weil sie ihre Grundstücksnachbarn nicht mit ins Boot holen konnte. So wird das Vorhaben nur auf städtischem Grund und Boden realisiert. Auch eine Treppe zum Stadthafen wird es wegen der hohen Kosten nicht geben, erläuterte Fachbereichsleiter Fred Graupmann am Mittwochabend den Mitgliedern des Bauausschusses. Die von vielen als hässlich empfundene Holzhütte, wo der Hafenmeister sein Büro hat, wird hinter einer Hecke aus dem Blickfeld der Besucher verbannt. Gleiches gilt für die Trafostation. Trotzdem soll der Platz mit Blick auf den Stadthafen künftig stärker zum Verweilen einladen. Mit gelben Klinkersteinen und etwas größeren Platten zum italienischen Restaurant "da Vinci" hin soll das Areal dennoch etwas hermachen, zeigte sich Graupmann zuversichtlich. Die Meinung teilten auch die meisten Ausschussmitglieder. Einzig der CDU-Abgeordnete Dennis Hilgert erneuerte seine Kritik an dem Bauvorhaben. "40 000 Euro ist das nicht wert", sagte er und ergänzte: "Ich sehe das mit großem Widerwillen und werden drastisch dagegen stimmen." Wohlwollender reagierte der Abgeordnete Bernd Reinicke (Bürger für Zehdenick) auf die Bemühungen der Stadtverwaltung. "Es scheint ja keine andere Lösung möglich zu sein", sagte er und brachte zum Ausdruck, dass man sich mit der abgespeckten Version zufrieden geben müsse. Seit mehr als drei Jahren laboriert die Verwaltung mit dem Berliner Planungsbüro "plan b" an den verschiedenen Gestaltungsvarianten herum. Eine großzügige Version hatte die Verwaltung zu den Akten legen müssen, weil es offenbar keine Einigung mit den Grundstücksnachbarn gab. Woran das Vorhaben letztlich gescheitert ist, dazu wollte sich Graupmann nicht im öffentlichen Teil der Sitzung äußern. Da es um Grundstücksfragen gehe, gehöre das in den nichtöffentlichen Teil, begründete Graupmann. Bevor mit der Umsetzung des Vorhabens im Herbst begonnen werden kann, müsse mit dem Betreiber des Restaurant darüber gesprochen werden, was aus dem Rosenbeet wird, das dieser anlegen ließ. Vielleicht kann es noch in das Vorhaben integriert werden.