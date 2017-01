Fahrprüfung für Flüchtlinge ist Pflicht

artikel-ansicht/dg/0/

Oberhavel (OGA) Jeder Asylbewerber Oberhavels, der sich hinter das Steuer eines Autos setzen will, muss zur Fahrprüfung. Das trifft auch auf Geflüchtete zu, die eine gültige Fahrerlaubnis aus ihrer Heimat vorlegen können.

artikel-ansicht/dg/0/1/1547672/

Führerscheine aus Ländern wie Afghanistan, Syrien oder Irak werden hierzulande nicht anerkannt. Auch wenn Geflüchtete ein entsprechendes Dokument vorlegen können, "müssen sie zur theoretischen und praktischen Fahrprüfung", teilt Kreissprecher Ronny Wappler am Donnerstag mit. "Zunächst prüfen wir, ob die Führerscheine echt sind", so Wappler. Seien die optischen Merkmale korrekt, werde zudem eine Übersetzung des Dokuments erstellt, "um sicher zuordnen zu können, für welche Klassen die Fahrerlaubnis gilt", sagt Wappler. Also, ob die Lizenz zum Fahren von Lkw, Autos oder Mopeds gilt. Wenn alles geklärt sei, könne sich der Geflüchtete zur theoretischen und praktischen Fahrprüfung anmelden. Wenn keine gültigen Papiere vorliegen, wird der Geflüchtete einem Fahranfänger gleichgestellt, und er muss das gesamte Prozedere mit Fahrstunden und Prüfung hinter sich bringen.

Im Jahr 2016 haben in Oberhavel 26 Flüchtlinge mit einer Fahrerlaubnis aus ihrer Heimat,einen Führerschein beantragt, zwei haben bislang ihre Fahrlizenz in der Tasche. Der deutsche Fahrlehrerverband rechnet damit, dass jetzt immer mehr Flüchtlinge einen Führerschein machen. Denn seit Oktober stehen Prüfungsunterlagen auch in arabischer Sprache zur Verfügung.

Dennoch bleibe die Sprachbarriere ein großes Problem, sagt der Oranienburger Fahrlehrer Thomas Gutsche. Zwar könnten Asylbewerber aus Syrien am Computer die Regeln und Tests mittlerweile auf arabisch lesen, "aber ich kann ihnen nicht erklären, warum bestimmte Dinge sind, wie sie sind, wenn sie unsere Sprache nicht verstehen", so Gutsche, bei dem sich vier Männer und eine Frau aus der Lehnitzer Unterkunft zur Fahrprüfung angemeldet haben. Dennoch ist er zuversichtlich, dass seine Schützlinge die theoretische und praktische Führerscheinprüfung bestehen. (Seite 3)