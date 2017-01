Akrobatik und Dressur

artikel-ansicht/dg/0/

Golzow (MOZ) Eigentlich heißt er "Ostfriesland Zirkus". Tatsächlich aber ist die zwölfköpfige Zirkusfamilie von Thomas und Diana in Angermünde zu Hause. Sie bieten heute und am Sonnabend, ab 16 Uhr, eine große Show. Am Sonntag beginnt sie um 14 Uhr. "Wir kommen gerade aus Wriezen und sind zum ersten Mal in Golzow", erzählt der 19jährige Francesco Lauenburger, der sowohl als Clown als auch als Artist und Dompteur auftritt. Seine Schwester Ronia besucht derzeit die zweite Klasse in Golzow.