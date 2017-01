Kompromiss statt Konzept

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Stadtverordneten aus Frankfurt und Slubice haben am Donnerstag das Grundlagenpapier für die Tourismusentwicklung in beiden Städten in den Jahren 2017 bis 2020 beschlossen. Anders als ein ursprünglich angestrebtes Tourismuskonzept enthält es keine konkreten Projekte.

artikel-ansicht/dg/0/1/1547675/

Es sei "ein gutes Signal für die weitere Zusammenarbeit von Frankfurt und Slubice - auch in Zeiten, da in Europa das eine oder andere nicht funktioniert", sagt Frankfurts Oberbürgermeister Martin Wilke, nachdem er den Stadtverordneten beider Nachbarstädte für deren "klares Votum" gedankt hat. Einstimmig haben zuvor die Abgeordneten einem Papier zugestimmt, das den Namen "Gemeinsame Grundlagen für die Tourismusentwicklung in Frankfurt (Oder) & Slubice 2017-2020" trägt. In den Druckvorlagen und in der Tagesordnung für die Sitzung beider Stadtparlamente im Kleist Forum steht da noch 2016-2020 - ein Ausdruck dessen, wie lange das Ringen um eine gemeinsame Vereinbarung gedauert hat.

Zumindest in Frankfurt war mehrere Jahre lang an einem Tourismuskonzept gefeilt worden - ursprünglich für die Jahre 2014 bis 2020. Anfang 2014 hatte OB Wilke die Arbeiten erstmals gestoppt, weil der entstehende Entwurf den Anforderungen nicht genügte. Im Herbst 2014 sollte der fertige Entwurf vorgelegt werden. Ende 2015 wurde er dann präsentiert - für die Jahre 2015 bis 2020. Im Frühjahr 2016 folgte ein zweiter Entwurf, diesmal für die Jahre 2016 bis 2020, im September sollte das Konzept beschlossen werden. Dazu kam es aber nicht, weil auch dieser Entwurf nachgebessert werden musste. So war kritisiert worden, dass von 1000 gastronomischen Einrichtungen in beiden Städten die Rede war - eine Zahl, die stark angezweifelt wurde.

Am Donnerstag liegt zur Beschlussfassung kein Tourismuskonzept mehr vor, sondern nur noch ein Strategiepapier, das allgemeine Zielsetzungen und Handlungsfelder auflistet. Vor allem enthält es eine Beschreibung der Ausgangssituation. Darin werden im Übrigen auch die erwähnten 1000 gastronomischen Einrichtungen aufgeführt. Konkrete gemeinsame Tourismusprojekte sind auf den 26 Seiten nicht enthalten. Und vor der Abstimmung weist Frankfurts Stadtverordnetenvorsteher Wolfgang Neumann noch einmal darauf hin, dass es nur noch um die Jahre 2017 bis 2020 geht.

Slubices Bürgermeister Tomasz Ciszewicz betont denn auch: "Wir haben nur noch wenig Zeit für die Nutzung der EU-Förderperiode 2014-2020." Das Strategiepapier sei "eine notwendige Grundlage", aber um Fördermittel zu bekommen, "brauchen wir konkrete Vorhaben und Projekte". Er sei sicher, dass auf der Grundlage des Papiers "gemeinsame Maßnahmen in Frankfurt und Slubice möglich sein können". Wichtigste Aufgabe sei die Entwicklung der Wirtschaft - dazu gehöre auch der Tourismus. Das gemeinsame Strategiepapier "ist kein Idealdokument", so der Bürgermeister weiter. "Es ist ein Kompromiss zwischen Frankfurt und Slubice, in dem zumindest Ziele formuliert sind. Und ist es beschlossen, werden wir an weiteren Ideen arbeiten, um Fördermittel aus dem europäischen Interreg-V A-Programm beantragen zu können."

Mit der Entwicklung des Tourismus wolle man "auch Einkommens- und Beschäftigungseffekte auslösen - das ist für beide Städte ein wichtiger Punkt", betont OB Martin Wilke. Das im Strategiepapier formulierte Leitbild, in dem vom "Tourismus ohne Grenzen" die Rede ist, sei "genau das, was wir ständig erleben, wenn wir Gäste haben - dass man uns als einen gemeinsamen Stadtraum wahrnimmt".

Das Strategiepapier legt fünf Handlungsfelder für die touristische Entwicklung fest: den Radtourismus, den Wassertourismus, den Kultur- und Erlebnistourismus/Shoppingtourismus, den Natur- und Aktivtourismus und den Messe- und Kongresstourismus. Eine Anlage listet angestrebte Maßnahmen zumindest für die Stadt Frankfurt auf, insgesamt 41. Bereits in Arbeit ist die farbliche Beleuchtung der Stadtbrücke, zu der Dezernent Markus Derling 2015 die Idee hatte. Die Illumination ist jetzt Teil des EU-Förderantrags für den Neubau des Kleistturms in Slubice, der bereits bei der Vergabestelle eingereicht worden ist.