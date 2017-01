Die beste Vorleserin kommt aus Oslo

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg (MOZ) Charlotte Seibt hat sich am Donnerstag im Fontane-Gymnasium beim Regionalausscheid im Vorlesewettbewerb durchgesetzt. Mit dabei waren die Schulsieger Phileas Albrecht, GS "Am Annatal" (Strausberg), Danilo Buchwaldt, GS Eggersdorf, Tim Engel, GS "Am Stienitzsee" (Hennickendorf), Eric Osipov, Vorstadt-Grundschule (Strausberg), Sophie Petersen, bundtStift Schule (Strausberg), Celine Pfeiffer, GS Müncheberg, Justine Sanft, GS "Alex Wedding" (Falkenberg), Gustav Seeger, Hegermühlen-Grundschule (Strausberg), Charlotte Seibt, (Deutsche Schule, Oslo), Adrian Stolz, GS am Wäldchen (Strausberg), Lena Wilhelmi, GS Rehfelde, Charmaine Zibulski, Grund- und Oberschule Rüdersdorf.