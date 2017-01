Müllroser SV verstärkt sich mit fünf Neuen

artikel-ansicht/dg/0/

Müllrose (MOZ) Am Montag haben die Spieler des Fußball-Landesklasse-Vertreters Müllroser SV ihre Vorbereitung auf die in einem Monat einsetzende Rückrunde aufgenommen. Im Kader stehen fünf neue Spieler.

Zurückgekehrt ist der 24-jährige Angreifer Max Herrmann, der vor dieser Saison zum Oberligisten 1. FC Frankfurt gewechselt war. Er verbuchte in der Hinrunde fünf Einsätze als Wechselspieler. Mit Denny Heinze hat sich der MSV einen weiteren Angreifer geholt. Der 29-Jährige erzielte in der Hinrunde fünf Tore für den Ostbrandenburgligisten FSV Union Booßen.

Gleich drei Neulinge gibt es für das Mittelfeld. Vor dieser Saison von den A-Junioren des 1. FC Frankfurt II gewechselt war der 17-jährige Lukas Gräber, der sich in der Hinrunde Spielpraxis bei den in der Brandenburgliga spielenden A-Junioren des FC Eisenhüttenstadt holte (11 Spiele/1 Tor). Allerdings verletzte er sich beim Wintercup in Beeskow am Knie und fällt mehrere Wochen aus. Dazu gesellt sich der 18-jährige Till Rudolph, der wie Gräber seit Saisonbeginn mit der Müllroser Männermannschaft trainiert. Ebenfalls neu ist der 19-jährige Marc Beckmann.

Am Sonnabend trägt der Müllroser SV sein erstes Testspiel aus. Ab 13 Uhr spielt er auf seiner Heimstatt gegen den derzeit auf Rang 5 liegenden Kreisligisten Turbine Finkenheerd. Weitere Tests sind geplant am 4. Februar ab 14 Uhr beim Kreisoberligisten Victoria Seelow II, am 11. Februar beim Kreisoberligisten VfB Fünfeichen, am 14. Februar ab 19 Uhr beim 1. FC Frankfurt und am 18. Februar ab 11 Uhr gegen Booßen.