Zwei Kellerduelle binnen 24 Stunden

Potsdam/Erkner (MOZ) Dem einen Kellerduell in der 3. Liga Nord folgen gleich die nächsten: Nach dem 3:2 bei Schlusslicht SV Warnemünde müssen die Volleyballerinnen des VSV Grün-Weiß Erkner am Sonnabend beim Tabellenvorletzten SC Potsdam II antreten. Das richtungsweisende Spiel gegen den Abstieg beginnt um 15 Uhr in der Sporthalle in der Heinrich-Mann-Allee. Und nur 24 Stunden später sind die Randberlinerinnen in der heimischen Stadthalle Gastgeber für die VG WiWa Hamburg.

In der Warnemünder Ospa-Arena waren die Gäste dank einer soliden Annahme und ihres variablen Angriffsspiels im ersten Satz schnell in Führung gegangen und gewannen diesen trotz einiger Konzentrationsschwächen in der zweiten Hälfte mit 25:21.

Im zweiten Durchgang prägten Missverständnisse im Zusammenspiel, einige Wackler in der Annahme und mangelndes Durchsetzungsvermögen im Angriff das Geschehen das Bild, sorgte das 17:25 für schlechte Stimmung. Die wurde auch im dritten Satz zunächst nicht besser (12:18). Aber plötzlich kämpften die Randberlinerinnen wieder, platzierten immer mehr Bälle im gegnerischen Feld, und mit neuer Motivation gelang tatsächlich der 25:23-Satzgewinn. Drei Punkte waren zum Greifen nah.

Umkämpft ging es weiter.Gute VSV-Aufschläge brachten den einheimischen Annahmeriegel zur Weißglut, und auch im Block legten die Gäste noch einen Zahn zu. Beim 24:22 hatten sie zwei Matchbälle. Unnötige Eigenfehler aber bescherten den Ostseestädterinnen drei Punkte in Folge - Satzausgleich. Es ging in den Tie Break, und in dem setzten sich die Grün-Weißen um Zuspielerin und MVP Lisa Kerger zum Ende hin ab (15:10). "Unterm Strich sind wir froh, zwei Punkte mit nach Hause zu nehmen, aber mit unserer Leistung können wir nicht zufrieden sein", resümierte die Kapitänin, Außenangreiferin Sarah Hoppe.

Mit 13 Zählern rangiert die Mannschaft hinter den Hamburgerinnen (15) auf Platz 8, der SC Potsdam II und der SV Warnemünde (je 10) bilden den Schluss des Elfer-Feldes.