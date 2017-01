artikel-ansicht/dg/0/

Erkner (MOZ) Die Stadtverwaltung hat zusammen mit Erkneraner Vereinen und Institutionen ein Programm für die Winterferien in der kommenden Woche herausgegeben. Veranstalter sind der Jugendclub "Haus am See", Zum Freibad 2, und die Kita Koboldland, Lange Straße 6. Die Kita bietet am Montag, ab 10 Uhr, eine Winterwanderung an und am Dienstag ein Faschingsbasteln (10 Uhr). Am Mittwoch stehen dort ab 10 Uhr Sportspiele auf dem Programm, am Donnerstag ein Kinobesuch (9.30 Uhr) und am Freitag (10 Uhr) eine Buchlesung. Der Jugendclub veranstaltet am Montag, ab 15.30 Uhr, ein Wizard-Turnier (Kartenspiel). Am Dienstag startet dort ein Ausflug zum Jump House in Berlin - Deutschlands größtem Trampolinpark. Außerdem kann von Mittwoch bis Freitag in dem Haus übernachtet werden.