Mit Parkscheibe zu den Knirpsen

Brieskow-Finkenheerd (MOZ) An der Kindertagesstätte "Brieskower Knirpse" sollen demnächst mehrere Kurzzeitparkplätze eingerichtet werden. Eltern beschweren schon länger über die fehlenden Möglichkeiten ihr Auto abzustellen, während sie ihre Kinder in der Einrichtung abgeben.

Fast jeden Morgen wird es wochentags auf der Karl-Marx-Straße in Brieskow-Finkenheerd eng. In der sonst so beschaulichen 2300-Einwohner-Gemeinde sind dann Parkplätze vor der Kita "Brieskower Knirpse" ein gefragtes Gut. "Teilweise quetschen sich die Autos auf den Gehweg. Die Stoßzeiten sind morgens zwischen sieben und neun Uhr sowie nachmittags von 14 bis 16 Uhr. Besonders zu diesen Zeiten ist es wirklich schwer, einen freien Parkplatz zu finden, um sein Kind in die Kita zu bringen", berichtet Tino Baumann. Der Brieskow-Finkenheerder ist als Vater lange Zeit unmittelbar betroffen gewesen, mittlerweile geht seine Tochter in die Schule.

In den vergangenen Jahren habe sich die Situation mit den parkenden Autos in dem Bereich noch zugespitzt, da gegenüber der Kita ein Pflegesalon eröffnete. Direkt daneben ist zudem eine Baufirma angesiedelt. Diese haben natürlich auch Angestellte und Kunden, die irgendwo parken müssen. "Es ist ja auch ein Sicherheitsproblem, da es schnell unübersichtlich wird, wenn überall Autos stehen und Kinder die Fahrbahn überqueren wollen", sagt Baumann. Er machte daher in der Gemeindevertretersitzung im vergangenen September den Vorschlag, gegenüber der Kita mehrere Kurzzeitparkplätze einzurichten. "Mit so einer zeitlichen Beschränkung wäre dann meistens ein Platz frei und man könnte in Ruhe sein Kind abgeben und abholen."

Und sein Vorschlag wurde schnell erhört. Bereits in der Sitzung im Dezember beschlossen die Gemeindevertreter bei neun Ja-Stimmen und einer Enthaltung die Einführung der Kurzzeitparkplätze. Demnach sollen Fahrzeuge auf der Fläche gegenüber der Kita im Zeitraum von 6 Uhr bis 19 Uhr nur noch 30 Minuten lang parken dürfen. Zunächst sollte die Beschränkung eine Stunde betragen, doch auf Vorschlag von Jörg Skibba, Vorsitzender der örtlichen SPD-Fraktion, einigte man sich darauf, dass eine halbe Stunde ausreichen würde.

Zudem stellte Bürgermeister Frank Richter klar, dass nur die Fläche direkt gegenüber der Kindertagesstätte betroffen sei. "Dabei handelt es sich um etwa fünf Parkplätze. Diese sollen dann tagsüber vorrangig den Eltern zur Verfügung stehen. Es gibt immer wieder massive Beschwerden von Eltern, die besonders morgens keinen Parkplatz finden. Teilweise wurde wild auf dem Bordstein geparkt, daher haben wir vor einigen Jahren auch mehrere Poller direkt vor der Kita aufgestellt", berichtet der Bürgermeister.

Die Kosten für die benötigten Verkehrsschilder betragen etwa 500 Euro. Die Summe wird von der Gemeinde übernommen und ist in der Haushaltsplanung für das laufende Jahr berücksichtigt. Die Schilder sollten so schnell wie möglich aufgestellt werden. Eine verkehrsrechtliche Anordnung wird derzeit bei der Straßenverkehrsbehörde geprüft.

Bereits genehmigt ist hingegen das einseitige Parkverbot auf der Straße der Jugend in Brieskow-Finkenheerd. Dort behinderten parkende Autos auf der rechten Fahrbahnseite von der Ernst-Thälmann-Straße Richtung Waldsiedlung kommend immer wieder den Verkehr. Die Gemeindevertreter beschlossen nun einstimmig ein Parkverbot für die rechte Seite. "Bei unregelmäßigen Kontrollgängen wurde festgestellt, dass die vorhandenen Parkplätze nicht genutzt werden, obwohl diese frei sind, sondern weiter auf der rechten Fahrbahnseite geparkt wird", heißt es in der Sachdarstellung. Spätestens wenn der Frost vorbei ist, sollen die drei Verbotsschilder aufgestellt werden.