Erneut weniger Einsätze für Hubschrauber

Bad Saarow (MOZ) Die Zahl der Einsätze für den in Bad Saarow stationierten Rettungshubschrauber ist im vergangenen Jahr erneut zurückgegangen. Die auf dem Gelände des Helios-Klinikums stationierte Maschine wurde von Januar bis Dezember 1347 Mal alarmiert. Diese Zahl hat die Betreibergesellschaft des Hubschraubers, die DRF Luftrettung, am Donnerstag mitgeteilt. Im Vorjahr waren es noch 1439 Einsätze gewesen, für 2014 waren 1450 vermeldet worden. Davor wiederum lagen die Zahlen sogar über der 1500er-Grenze.

Erklärungen für diese Entwicklung machte die DRF Luftrettung in ihrer Mitteilung nicht. Seit 2015 betreibt die gemeinnützige Aktiengesellschaft einen weiteren Rettungshubschrauber in Angermünde (Uckermark). Die Einsatzgebiete der beiden in Brandenburg stationierten Maschinen überschneiden sich seitdem teilweise.

Der Hubschrauber, ausgestattet als "mobile Intensivstation", erreicht Ziele in einem Umkreis von 60 Kilometern in maximal 15 Minuten. An Bord sind bei Einsätzen stets drei Personen - der Pilot, ein Notarzt und ein Rettungsassistent.