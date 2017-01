Ziel: Wildschweinbestände halbieren

artikel-ansicht/dg/0/

Seelow (MOZ) Was kann man tun, um die Übertragung der Afrikanischen Schweinepest zu verhindern? Die Frage stand am Mittwoch im Mittelpunkt der Beratung des Landwirtschaftsausschusses des Kreistages. Mit Carl Gremse aus Prädikow, sachkundiger Einwohner im Ausschuss, stand ein Experte zum Thema Rede und Antwort. Gremse ist Mitarbeiter im Bundesinstitut für Risikobewertung in Berlin und Mitglied der Sachverständigengruppe des Landes zur Afrikanischen Schweinepest.

Er hat sich im Baltikum, wo es die Tierseuche ebenso gibt wie in Polen, informiert und erfahren: Eingeschleppt wurde die Krankheit von Menschen. Diese erkranken selbst nicht daran. Aber sie übertragen den Erreger. Zum Beispiel über kontaminierte Lebensmittel. Das könnte auch in Deutschland geschehen.

Erinnert wurde an die vielen Lkw-Fahrer aus dem Baltikum, die auf Rastplätzen an der Autobahn ihr Abendbrot grillen. Von nicht sachgemäß entsorgten, kontaminierten Abfällen geht eine Gefahr aus. Die Bundesregierung habe Hinweistafeln in allen möglichen Sprachen an den Transitwegen aufgestellt, weiß Gremse.

Man möchte sich nicht vorstellen, was passiert, wenn eine Rotte Wildschweine an der Schweinepest erkrankt. Die Bilder seien "nicht schön", versicherte der Experte. Wie Ausschussmitglied Henrik Wendorff, Präsident des Landesbauernverbandes, weiß er: Die Schweinehalter in Land und Landkreis tun alles, um die Übertragung in ihre Bestände zu verhindern. Denn das wäre für viele Halter das Aus. Und aus dem Sperrbezirk, der dann eingerichtet würde, dürfte kein Schweinefleisch heraus kommen.

Zwar seien die Schweinehalter in Brandenburg nicht annähernd so zahlreich vertreten wie in anderen Bundesländern. Aber dafür sind die Schwarzwildbestände hier besonders groß, kam Carl Gremse auf ein Problem zu sprechen, das vor Ort zu beeinflussen ist - durch die deutliche Reduzierung der viel zu großen Bestände. Auf die Frage von Jan Sommer (Bündnisgrüne) nach der Größenordnung erklärte Gremse: Die Zielmarke Halbierung treffe es "in etwa".

Das Land habe Ende vorigen Jahres Handlungsempfehlungen wie den "Bachen-Erlass" verabschiedet. Der fordere die Jäger, "entgegen der jagdlichen Tradition" auf, auch Bachen mit älteren Frischlingen zu schießen.

Große gesellschaftliche Diskussionen erwartet Gremse zu den Überlegungen im Land, andere, effektivere Jagdmethoden anzuwenden - wie die Fangjagd. Sie werde in Australien und Amerika praktiziert, wusste der Referent. Er kennt Bilder davon, die "harter Tobak" seien, so Gremse. Landwirt und Jäger Johann-Bernhard Meintrup aus Herzfelde hält die Fangmethode für "sehr schlecht".

Noch ist unklar, wie der vom Land in Aussicht gestellte Jagd-Anreiz von 20 Euro je Schwarzkittel, der über die Vorjahresstrecke erlegt wird, umgesetzt werden soll. Eine Verwaltungsvereinbarung liege dazu noch nicht vor, erklärte Landrats-Beigeordneter Rainer Schinkel im Ausschuss. Er will mit den Vertretern der Jägerschaften aus dem Landkreis reden, sobald der Entwurf vorliegt.

Henrik Wendorff hält es für wirksamer, wenn der Landkreis den Jägern die Kosten für die Trichinen-Untersuchung erlassen würde - zumindest versuchsweise, über einen begrenzten Zeitraum. Diese Kosten seien in Märkisch-Oderland mit 8,50 Euro je Schwein übrigens höher als anderswo, machte Jäger Meintrup deutlich. Bei solchen Kosten lohne es für die Waidmänner nicht, die so genannten Zuwachsträger, also ältere Frischlinge zu schießen, erklärte der Herzfelder.