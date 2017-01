Feuerwehr öffnet schnell Wohnungstür

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) Schon zu vorgerückter Stunde, um 21.38 Uhr, sind die Blauröcke der Freiwilligen Feuerwehr Bad Freienwalde am Mittwochabend von der Regionalleitstelle in die Grünstraße in Bad Freienwalde alarmiert worden. "Wir haben dort für den Rettungsdienst eine Wohnungstür geöffnet", berichtet René Erdmann, der diesen Einsatz geleitet hat.