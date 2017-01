Tanzkurse und Konzerte

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) An diesem Wochenende findet die 13. Auflage des Festivals "Folk im Fluss", organisiert und veranstaltet vom Frankfurter Musiker Thomas Strauch und dem Netzwerk Kunstgriff, statt. Heute und am Sonnabend gibt es mehrere Konzerte mit handgemachter Musik und die Einladung zum Tanzen.

"Musik zum Lauschen, Schwelgen und natürlich Tanzen" - so beschreibt Festivalerfinder Thomas Strauch das Programm des Festivals "Folk im Fluss", das in diesem Jahr zum 13. Mal stattfindet. Seit der Premiere im damals noch mit Leben erfüllten "Oderspeicher" sei das Fest auch "eine Veranstaltung für Aktive", sagt er. "So gehören die gemeinsamen Sessions am ersten und letzten Abend genau so zum festen Ablauf wie die Workshops."

Allen, die sich selbst aktiv bewegen möchten, seien die Tanzkurse unter dem Motto "Geigenrabatz und Tanzvergnügen" am Sonnabend im Mehrgenerationenhaus Mikado wärmstens ans Herz gelegt. "Dabei können Anfänger, aber auch erfahrene Tänzer lernen, sich auf der Folktanzfläche zu bewegen", erläutert Thomas Strauch. "Das Erlernte kann dann auch gleich am Abend angewendet werden, denn da gibt es gleich zwei Gruppen, die zum Tanz aufspielen." Das sind zum einen das Duo Zeller & Suchanek und zum anderen die Formation "Familie Gerstenberg". Die Tanzkurse im Saal des Mikado finden von 15 Uhr bis um 17.30 Uhr statt, die Teilnahme kostet 8 Euro. Die abendlichen Konzerte mit Tanzmusik beginnen um 19.30 Uhr (Zeller & Suchanek) und um 21.30 Uhr.

Alle, die eher nicht tanzen möchten, können sich die Tanzmusikkonzerte auch einfach nur anhören. Und sie sollten sich auf keinen Fall das Konzert von André Streine ab 20.45 Uhr im Mikadosaal entgehen lassen. "Der Puppenspieler und Liedermacher spielt eigene Lieder, die zum größten Teil in seinen Stücken Verwendung finden, die aber eigentlich schon längst ins Volkliedrepertoire gehören sollten", wirbt Thomas Strauch.

Das Festival "Folk im Fluss" hatte bereits am Donnerstagabend begonnen. Heute zieht das Festival für einen Abend ins Theater des Lachens um. Um 19.30 Uhr beginnt dort ein Konzert mit Scarlett O' und Jörg Kokott. Beide sind mit ihrem Programm "Zum Beispiel Nilpferde" auf dem Festival zu Gast. "Mal sanft, mal rau, mal bitterböse schwarzhumorig, dann wieder schlagartig heiter singt sie Lieder, die von Frauen erzählen", informiert Thomas Strauch. "Von der leidenden Nonne im Mittelalter bis zur männermordenden Hausfrau ist alles dabei. Das Publikum kann sich auf einen unterhaltsamen, hochmusikalischen, ein- und zweistimmigen, abwechslungsreichen Abend freuen."

Kartenpreise: Konzertabende 15 Euro, Tanzkurse 8 Euro, Festivalpass 25 Euro. Weitere Informationen: www.folkfluss.de.