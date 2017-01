Liebe, Leidenschaft und irischer Tanz

artikel-ansicht/dg/0/

Hangelsberg (MOZ) Glitzernde Kostüme, Energie, Leidenschaft, Live-Musik und irisches Lebensgefühl erwartet die Gäste der Show "Best of Irish Dance" am 19. Februar, 19 Uhr, in der Müggelspreehalle im Grünheider Ortsteil Hangelsberg. Entlang der Liebesgeschichte von Patrick und Kate zeigen die Tänzer der Dance Masters das Beste aus über 200 Jahren irischer Musik- und Tanzgeschichte, heißt es in der Ankündigung zum Programm.