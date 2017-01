Joachimsthal sucht vielseitige Verstärkung

artikel-ansicht/dg/0/

Joachimsthal (MOZ) Die Amtsverwaltung Joachimsthal (Schorfheide) will eine neue Stelle schaffen, und mit einstimmigem Beschluss der Amtsausschussmitglieder vom Dienstagabend darf sie das auch. Schon in einer vorangegangenen Runde mit allen Bürgermeistern soll es dafür eine Zustimmung gegeben haben, resümierte Amtsdirektor Dirk Protzmann. Was er sucht, ist ein Allround-Talent. "Jemand, der gewillt ist, sich in verschiedene auch komplizierte Bereiche wie Vergabeverfahren reinzuarbeiten", sagte er im Gremium und wurde der Argumente dafür nicht müde. Viele Abteilungen der Verwaltung seien nur mit einer Person besetzt, sodass schon die Urlaubsvertretung schwierig sei. Das Durchschnittsalter der Beamten läge über 50. Noch sei der Krankenstand niedrig. Aber er wolle auch nicht, dass sich die Bediensteten verschleißen. Die Aufgaben der Verwaltung würden zudem immer komplizierter werden. Aus Sicht des Amtsdirektors dürften sich die Zusatzkosten, die mit der Stelle entstehen, schon rechnen, wenn die neue Kraft nur einen Fördermittelantrag mehr bearbeitet und dabei Zuschüsse für die Kommunen herausspringen.