Stadt-CDU steckt neue Ziele ab

Bernau (MOZ) Kurz nach der Bestätigung der CDU-Landesliste für die Bundestagswahl 2017 konnte die Bernauer CDU den Brandenburger Spitzenkandidaten Michael Stübgen (MdB) als Gast begrüßen. Stübgen, er ist auch Vorsitzender der Landesgruppe Brandenburg in der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, berichtete von der tagespolitischen Arbeit im Bundestag und den Herausforderungen bis zur Bundestagswahl am 24. September.

Themen wie die Asyl- und Flüchtlingspolitik, Fragen der nationalen und internationalen Sicherheit sowie der Bedrohung durch den islamistischen Terror bis hin zur zukünftigen Zusammenarbeit innerhalb der EU und den Partnern in den USA wurden besprochen. Deutlich wurde dabei, die CDU werde bei der Wahl im Herbst nur erfolgreich sein, wenn es gelingt, der Bevölkerung wieder das Gefühl von Ordnung und Sicherheit in schwierigen Zeiten zu vermitteln. Einigkeit bestand darin, die Sorgen und Ängste der Menschen ernst zu nehmen. Zugleich will sich die CDU klar von den populistischen Forderungen der AfD und der Linkspartei abgrenzen.

Im weiteren Verlauf der Mitgliederversammlung zogen Othmar Nickel und Daniel Sauer Bilanz zur Arbeit des Bernauer Stadtverbandes, der Kreistagsabgeordneten und der SVV-Fraktion im letzten Jahr. Auch in diesem Jahr wollen sich die Bernauer Christdemokraten mit Veranstaltungen wie der Ostereiersuche im Stadtpark, den Pendler-Kaffee-Aktionen und einer Neuauflage des Rathaus-Talks in das Stadtgeschehen einmischen. Anträge für die Sicherung von sozialer Infrastruktur wie Spielplätze in neuen Baugebieten, eine bessere Busversorgung sowohl bei der Regional- und S-Bahn als auch beim Busverkehr und die Bereitstellung von günstigem Bauland für junge Bernauer Familien mit Kindern stehen mit auf der Agenda.