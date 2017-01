Erdgassuche verzögert sich

artikel-ansicht/dg/0/

Ende vergangenen Jahres hatte das Landesbergamt Jasper Resource aufgefordert, naturschutzfachliche Ergänzungen zu ihrem Antrag einzureichen. Dieser Aufforderung sei das Unternehmen bislang nicht nachgekommen. Erst wenn die Unterlagen eingegangen sind, könnten sie vom Bergamt geprüft und der oberen und der unteren Naturschutzbehörde im Rahmen der Trägerbeteiligung vorgelegt werden, erläuterte Thiem. Im vergangenen Jahr hatte das niederländische Unternehmen, das 2016 eine Tochterfirma mit Sitz in der Schleusenstraße 9 in Zehdenick ins Neuruppiner Handelsregister eintragen ließ, die Zulassung des Hauptbetriebsplanes für die seismische Suche nach Erdgasvorkommen beim Bergamt beantragt. Seitdem läuft das bergrechtliche Verfahren. Der Antrag bezieht sich laut Thiem auf den südöstlichen Bereich des Konzessionsgebietes zwischen Zehdenick und Templin. Es umfasst eine Fläche von rund 367 Quadratkilometer. Die sogenannten Träger öffentlicher Belange hatten Gelegenheit, zu dem Antrag Stellung zu nehmen. Am 23. November fand zudem am Sitz des LBGR in Cottbus eine Anhörung mit den Trägern öffentlicher Belange statt. Dazu waren laut Thiem auch die Kommunen eingeladen. Doch lediglich ein Vertreter der Stadt Templin erschien zu dem Termin, außerdem Mitarbeiter der Forstverwaltung und der Umweltbehörden. Jasper Resources will in einem ersten Schritt östlich von Zehdenick auf vorhandenen Wegen mit den seismischen Untersuchungen beginnen. Es würden aber nur geringe Vibrationen erzeugt. Diese seien vergleichbar mit einer Rüttelplatte, die im Straßenbau zum Einsatz komme, zog Thiem einen Vergleich. Ziel der seismischen Untersuchungen sei es, einen Bohrpunkt auszuwählen. Anschließend soll eine Probebohrungen Aufschluss über weitere Details des Erdgasvorkommens geben. Bevor jedoch mit der Erdgasförderung begonnen werden kann, bedürfe es weiterer Betriebspläne und entsprechender Genehmigungsverfahren für die Zulassung. Ein Punkt sei dabei unter anderem eine Umweltverträglichkeitsprüfung. Gegen die Zulassung des Hauptbetriebsplanes könne Widerspruch eingelegt werden und sollte dieser nicht zum Erfolg führen, kann auch Klage eingereicht werden. Allerdings bleibt das Recht auf Widerspruch auf diejenigen beschränkt, die direkt betroffenen sind beziehungsweise einen Eingriff in ihre Belangen nachweisen können. Die Stadt Templin fürchtet eine Beeinträchtigung ihrer Thermalquellen durch die Bohrungen. Die Stadt Zehdenick steht den Plänen von Jasper Resources offen gegenüber. Die Havelstadt hofft auf Vorteile: Mitarbeiter des Unternehmens sprachen im Rahmen einer Stadtverordnetenversammlung im Sommer vergangenen Jahres unter anderem von der Schaffung von Arbeitsplätzen. Außerdem werde die Firma für Baumaßnahmen und Transporte lokale Firmen nutzen. 15 bis 20 Prozent des noch nicht prognostizierten Gesamterlöses kämen als Gewerbesteuer der Kommune zugute, die die Tochterfirma von Jasper Resources BV, Jasper Resources GmbH, zahlen würde. Eine mögliche Nachnutzung der Bohrstätten für Geothermiezwecke stehe überdies im Raum.