Beratung für kleine Unternehmen

"Wir sind die erste Anlaufstelle für Steuerberater, Rechtsanwälte und kleine Handwerksbetriebe", sagte Vorstandsvorsitzende Diana Metzler am Donnerstag in Bernau. Dort hat der Ortsverband auch seinen Sitz. Mit der Gründung trat er zugleich dem Bund der Selbstständigen Deutschlands bei.

Der bisher zehnköpfige Ortsverband will eine "aktive Basisarbeit" leisten und in den kommenden Monaten und Jahren wachsen. "Wir streben an, uns auf die gesamte Mark auszudehnen", so Metzler. Für eine Mitgliedschaft sollen vor allem Unternehmen mit ein bis zwei Beschäftigten gewonnen werden. Diese hätten bisher in der politischen Landschaft kaum eine Stimme, so Matthias Ullrich.

Auf insgesamt drei Säulen wird die Tätigkeit des Bundes der Selbstständigen ruhen. Da ist zum einen die Beratung in allen Fragen der Unternehmensführung. "Viele Langzeitarbeitslose haben beispielsweise eine gute Geschäftsidee, scheitern dann aber an kaufmännischen oder steuerrechtlichen Problemen. Da werden wir begleitend tätig sein", sagte Thomas Krüger, der Pressesprecher des Barnimer Ortsverbandes.

Darüber hinaus wollen die Barnimer aber auch im Dachverband der Selbstständigen mitmischen und ihre Positionen einbringen. Nicht zuletzt dürften die angebotenen Dienstleistungen für eine Mitgliedschaft sprechen. Die Unternehmer könnten beispielsweise von speziell ausgehandelten Sonderkonditionen etwa bei Kranken- oder Autoversicherungen profitieren, hieß es. Außerdem will der BDS-Ortsverband kostenlose Inkassobearbeitungen für kleine Handwerksbetriebe vornehmen. Zum weiteren Angebot gehört die Beratung hinsichtlich Fördermittel.

"Wichtig ist für uns auch der persönliche Austausch unter den Mitgliedern", so Ullrich. Geplant seien deshalb regelmäßige Stammtische oder Abende, an denen es um bestimmte Themen gehe.

Ein vorrangiges Ziel ist es nach den Worten der Vorstandsvorsitzenden Metzler, die Anerkennung als "Lotsen"-Stelle zu erhalten. Damit sei man in der Lage, Flüchtlinge an Handwerksbetriebe zu vermitteln und ihre Integration in den Arbeitsmarkt zu begleiten und zu unterstützen, hieß es.

Der Bund der Selbstständigen vertritt als politisch neutraler Arbeitgeberverband seit 2011 die Interessen von mittlerweile rund 6000 Unternehmen in zehn Bundesländern. Der BDS pflegt enge Kontakte zu Politikern in Bund und Ländern, um den Forderungen seiner Mitglieder Ausdruck zu verleihen. Er setzt sich unter anderem für einen Abbau der Bürokratie im Sozialversicherungsrecht ein.

Kontakt: BDS Ortsverband Barnim, Breitscheidstraße 51, Tel. 03338 7006384, www.bund-der-selbstaendigen.de