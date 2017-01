Süßes und Herzhaftes

artikel-ansicht/dg/0/

So werden täglich die Gäste begrüßt: Neben Mitarbeiterin Marion Wagner verkauft seit September vergangenen Jahres auch Alex Gosda frische Speisen und Snacks. Der Schüler der Produktionsschule MOL lernt so die Abläufe in der Gastronomie kennen. © MOZ/Sandra Jütte

Die Cafeteria des Seelower Oberstufenzentrums (OSZ) können Besucher an diesem Donnerstag nicht verfehlen. Luftballons und ein "Kantine"-Schild weisen den Weg. Seit September 2016 wird das Schulbistro von der Produktionsschule MOL betrieben, nun wurde die Übernahme mit einer Eröffnungsveranstaltung offiziell gefeiert.

"Seit Schuljahresbeginn waren wir hier in der Aufwärmphase, jetzt sind wir angekommen", sagt Martin Jeutner, Pressesprecher der Stephanus-Stiftung, zu der einer der beiden Träger der Produktionsschule, die "firmaris", gehört. An den Standorten Wriezen und Strausberg bietet der gemeinnützige Jugendhilfeträger in Zusammenarbeit mit dem Sozialen Hilfeverband Strausberg bis zu 32 Jugendlichen ohne Schulabschluss die Möglichkeit, ihre Talente auszutesten und die einfache Berufsbildungsreife zu verlangen.

"Wenn sie zu uns kommen, haben die Jugendlichen oft negative Erfahrungen gemacht. Das können wir nicht ändern. Aber wir können mit den Fähigkeiten arbeiten, die sie mitbringen, sie wieder ermutigen", erklärt Veronika Schröder, die Leiterin des Wriezener Standortes, die Arbeit der Produktionsschule.

Die Eröffnungsfeier in der Aula des OSZ nutzte die Einrichtung auch, um ihr komplettes Bildungsangebot vorzustellen. In einem geschützten Rahmen können sich die 15- bis 27-Jährigen ein Jahr lang in den Bereichen Handwerk, Garten- und Landschaftsbau, Holzbau, Medien oder Hauswirtschaft ausprobieren. "Egal, welche Fertigkeiten jemand mitbringt, er muss seinen Platz im Leben finden", betonte auch Landrat Gernot Schmidt bei der Eröffnung. Finanziert wird die Produktionsschule aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und des Landkreises sowie selbst erwirtschafteten Einnahmen.

Zum Bereich Hauswirtschaft gehört nun auch die Außenstelle in Seelow, in der die Jugendlichen in die gastronomische Arbeit hineinschnuppern. "Sie lernen die Betriebsstrukturen, Abläufe, Hygienevorschriften und auch, was bei Problemen, etwa mit Kunden, zu tun ist. So wie im wahren Leben", sagt Veronika Schröder. Derzeit arbeiten neben zwei festen Mitarbeiterinnen zwei der Schüler in der Cafeteria. Einer von ihnen ist der 18-Jährige Alex Gosda. Der Seelower möchte später vielleicht weiter in der Gastronomie arbeiten. "Das Backen macht mir Spaß und, dass ich immer wieder neue Rezepte lerne. An das frühe Aufstehen gewöhne ich mich langsam", sagt er und lacht, während er eifrig Waffeln backt.

Denn zur offiziellen Eröffnung der Cafeteria haben die Mitarbeiter und Schüler der Produktionsschule ein üppiges Buffet vorbereitet. Neben Würstchen, Salaten und belegten Brötchen stehen Kuchen und Dessertschalen bereit, die Konkurrenz nicht scheuen müssen. "Wir wollen jetzt auch beginnen, einen Cateringservice aufzubauen", erzählt Veronika Schröder. Es gebe bereits einen ersten Auftrag. Bis der angelaufen ist, werden aber erst mal die Gäste der Cafeteria täglich mit Snacks, warmen Gerichten und Süßem versorgt. "Schmeckt immer klasse!", lautet das Urteil eines Schülers.