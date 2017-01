Festumzug, Städtepartnerschaft und viele Konzerte

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) Konzerte, Foyergespräche und regelmäßige Ausstellungen: Bei der Jahreshauptversammlung ließ der Oberbarnimer Kulturverein (OKV) das Jahr in der Konzerthalle Sankt Georg Revue passieren. Bad Freienwalde habe während des Jahres im Zeichen des 700-jährigen Stadtjubiläums gestanden, sagte Vereinsvorsitzender Marco Büchel in seiner Ansprache. Er erinnerte an die Diskussion während des Jahres, ob ein Festumzug stattfinden solle. "Wir haben immer betont, dass ein Festumzug zu einem Festjahr und zu einer Stadt wie Bad Freienwalde dazu gehört", betonte Büchel. Schließlich habe der OKV ehrenamtlich den Festumzug organisiert. "Es war ein tolles Ereignis", resümierte er.