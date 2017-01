Plädoyer für die Rathaushalle

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Für eine weitere Nutzung der Rathaushalle für Ausstellungen des Museums Junge Kunst setzen sich mehrere Frankfurter Kunstschaffende in einem Offenen Brief an die designierte Direktorin eines Landesmuseums, zu dem die beiden Kunstmuseen in Frankfurt und Cottbus gehören sollen, Ulrike Kremeier, ein. Ulrike Kremeier hatte kürzlich kritisiert, dass in Frankfurt ein repräsentatives Museumsgebäude fehlt. Die Rathaushalle und der Packhof sind ihrer Meinung nach prekäre Orte für Ausstellungen. Ihre Forderung: "Wir brauchen museale Bedingungen in Frankfurt."

Lutz Kleinfeldt, Jürgen Reinhardt und Gunnar Weidner teilen diese Auffassung nicht. Bestände der Sammlung des Museums Junge Kunst fänden seit 1965 ihre regelmäßige Bühne in der Rathaushalle. Bilderwechsel förderten Besucherströme ohne Pause.

"Die funktionelle Einheit "Museum im Rathaus' ist uns lieb und teuer seit Jahrzehnten. Wir schätzen an unserem Rathaus die räumliche Nähe zwischen geschichtlichem Erbe, politischer Vertretung und ästhetischem Diskurs", heißt es in dem Brief. Anderswo Identität stiften sei überflüssig. "Die Rathaushalle ist das schönste und repräsentativste Museumsgebäude im östlichen Brandenburg", heißt es weiter. Gewölbearchitekturen wie im ehemaligen Kaufhaus und einstiger Gerichtslaube gingen auf in einem der interessantesten Profanbauten Norddeutschlands.

Der moderne Charakter der Sammlung und der historische Charakter des Renaissance-Saalbaus würden sich ergänzen und einander sich steigern in ihrer Wirkung. Vorbilder dafür seien in den nationalen Kunstzentren in Dresden, Berlin, Leipzig, Prag, München zu finden. "Die musealen Bedingungen für Besucher des alten Stadtzentrums - im "Kernensemble der Gründungsstadt' - sind ideal", schreiben die drei Kulturschaffenden. Bauerbe-Vermittlung, kultureller Auftrag, ästhetische Bildung gingen am geschichtlich und politisch zentralen Ort eine glückliche Verbindung ein. "Ein reiner Verwaltungsbau in Frankfurts Mitte ist überflüssig. Wer finanziert uns künftig die Öffnung der Rathaushalle ohne das Kulturinstitut Museum Junge Kunst an den Wochenenden?", heißt es weiter.

Kulturdezernent Markus Derling (CDU) hatte auch das Alte Kino für eine Nutzung als Landesmuseum vorgeschlagen. Das Gebäude befindet sich jedoch nach wie vor in Privatbesitz. Derling widersprach im Kulturausschuss jedoch, dass die Rathaushalle für Ausstellungen geschlossen werden soll. "Natürlich diskutieren wir aber auch, wie weitere historische Gebäude sinnvoll genutzt werden können, betonte er.