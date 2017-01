Mehr Platz für Natur in der Siedlung

artikel-ansicht/dg/0/

Petershagen-Eggersdorf (MOZ) Das Doppeldorf steht weiterhin unter Zuzugsdruck. Zugleich mehren sich - teils klimawandelbedingt - die Probleme im Wasserhaushalt. Die Kommune habe aber Möglichkeiten zum Gegensteuern, so die Vertreter der Lokalen Agenda in der Gemeindevertretersitzung.

Dr. Angela Schlutow gehört in der Region zu den anerkanntesten Experten in Sachen Gewässer und Wasserhaushalt. Seit drei Jahrzehnten ist sie mit dem Themenfeld befasst, Autorin zahlreicher Fachbeiträge. Einige konkrete Handlungsoptionen, die auch im frisch gedruckten Almanach der Lokalen Agenda enthalten sind, stellte sie auf Einladung der Vorsitzenden Rita Schmidt (SPD) nun als Grundlage für künftige Beratungen den Gemeindevertretern vor. Gegen den Klimawandel an sich ist ein solches Gemeinwesen allein zwar machtlos - doch das Kommunalparlament habe sehr wohl einige Steuerungsmittel in der Hand, um zum Beispiel der immer stärkeren Flächenversiegelung entgegenzuwirken, betonte die Expertin.

Ein Mühlenfließ, das vier Monate ausgetrocknet war, gehöre zu den sichtbaren Indikatoren, wie es schon heute um den Wassermangel im Gebiet des Doppeldorfes bestellt sei. Ein krasser Gegensatz zu früher: Noch 1986, erinnerte sie an ihre damalige Zeit bei der Kreisverwaltung, habe es in Petershagen so starke Regenfälle gegeben, dass sie sich für die Vertiefung von Gräben eingesetzt habe. "Seinerzeit hätte sich keiner von uns vorstellen können, welches Ausmaß die Trockenheit mal annehmen könnte", räumte sie ein.

Verstärkt würden etliche Prob-leme heutzutage durch immer kleinere Grundstückszuschnitte bei neu erschlossenen Baugebieten. Genau hier sieht Angela Schlutow einen wirkungsvollen Hebel zum gemeindlichen Eingreifen. Statt derzeit 500 könne man die Mindestgröße auf 700 Quadratmeter erhöhen, regte sie an. Das würde finanziell nicht einmal einen so massiven Unterschied ausmachen. Auch bei der Regelung der maximal überbaubaren Fläche und der Zahl der Geschosse habe die Kommunalpolitik Regelungsmöglichkeiten.

Zudem könnte wenigstens teilweise statt Vollversiegelung mittels Asphalt auf Alternativen Schotter oder offenes Pflaster zur besseren Versickerung von Wasser an Ort und Stelle zurückgegriffen werden. Bei Änderungen am Flächennutzungsplan oder künftigen Bauleitplänen, legte sie den Gemeindevertretern ans Herz, könne darauf verstärkt geachtet werden. Ziel müsse es sein, dass nicht mehr so viel Oberflächenwasser abgeführt werde. Ein weiterer Punkt in ihrem Maßnahmekatalog ist ein Flächenpool für Ausgleichsmaßnahmen, wo durch Rückbau nicht mehr genutzter Anlagen eine Entsiegelung stattfinden könne.

Beim überörtlich verlaufenden Mühlenfließ verwies sie auf die bereits vorliegende Entwicklungskonzeption. Dieses wichtigste Fließgewässer bedürfe einer zweiseitigen Regulierung - bei hohen Wasserständen sei ein schneller Abfluss nötig, der aber bei Trockenheit auch gedrosselt werden können müsse.Allerdings räumte die Expertin mit dem Trugschluss auf, dass Trinkwasserentnahme ein Prob-lem darstelle. Dieses werde dem unteren Grundwasser entzogen, bleibe damit ohne nachteiligen Effekt auf die Gewässer.

"Es ist ein bisschen die Quadratur des Kreises", mit der man konfrontiert sei, kommentierte in der Aussprache Ronny Kelm (SPD). Schließlich sehe die Landesplanung für die Gemeinde weitere Zuzüge vor. Er wollte deshalb wissen, ob Mehrfamilien- gegenüber Einfamilienhäusern vorzuziehen seien. Hinsichtlich der generellen Wasserbilanz ja, antwortete Angela Schlutow. Doch wäre dies für das Ortsbild weniger schön. Sie verwies auf ihre eigene Heimatgemeinde Neuenhagen, die bereits eine Grundstücksgröße von 700 Quadratmetern ebenso festgeschrieben habe wie die Vorgabe, 22 000 Einwohner nicht überschreiten zu wollen

Es fehle im Ort an Stauflächen, um den Wasserhaushalt besser regulieren zu können, merkte Thomas Kraatz (Linke) an. Und der Giebelsee führe heute überhaupt nur noch Wasser, weil man seinerzeit mit Fördermitteln die Entschlammung vorgenommen habe. Weitere Gewässersanierungen seien ebenfalls nur mit finanzieller Unterstützung vorstellbar.

Der zuständige Fachausschuss wird sich nun weiter mit dem Themenkomplex befassen. Der Grüne André Trocha (Fraktion Verantwortung) regte an, schon bis Jahresmitte in Sachen Mühlenfließ zu einem genaueren Konzept zu kommen.