"Job zum Mitnehmen" ist ein Erfolg

Eisenhüttenstadt (MOZ) Seit einiger Zeit gibt es in den Geschäftsstellen der Agentur für Arbeit ein besonderes Angebot unter dem Titel "Jobs to go". Jeweils am dritten Donnerstag im Monat haben Interessierte von 14 bis 18 Uhr in den Geschäftsstellen - so auch in Eisenhüttenstadt in der Karl-Marx-straße 35c - die Möglichkeit, sich unverbindlich über das Stellenangebot zu informieren. Wer das passende Angebot findet, kann diese gleich mitnehmen. Diethard Mix, Bereichsleiter Oder-Spree der Agentur für Arbeit, zeigt sich positiv überrascht darüber, wie das Angebot angenommen wird. Er betont, dass nicht nur Arbeitslose oder Jugendliche, die auf Lehrstellensuche sind, angesprochen werden sollen. Auch Interessierte, die einen Job haben, sich aber neu orientieren wollen, können den Termin wahrnehmen. Diethard Mix nennt als Beispiel Arbeitnehmer, die einen langen Arbeitsweg auf sich nehmen müssen, und lieber wohnortnah arbeiten wollen. 5500 Arbeitnehmer pendeln etwa täglich nach Eisenhüttenstadt, zirka 2300 Eisenhüttenstädter haben dagegen auswärts ihre Arbeitsstelle.