Liebe Schwarz auf Weiß

Einen ihrer Liebesbriefe von ihrem Mann hat Sabine Kuhnt aufgehoben: "Es ist der letzte, den er mir geschrieben hat." Er ist datiert vom April 1983. Zu dieser Zeit absolvierte Michael Kuhnt seinen 18-monatigen Wehrdienst in Berlin-Schöneweide. Mit seinem letzten Liebesbrief (er hat ihn von einem Kameraden in altdeutscher Druckschrift schreiben lassen) an seine Frau, die er am 22. August 1981 geheiratet hat, gab er sich viel Mühe. Ja, sogar seine Sätze hat er in Reime geformt: "Mein Schatz, Sabine, nun ist es soweit, vorbei die lange Wartezeit. Ich komme in das neue Leben rein und möchte nie wieder ein Grenzer sein. Oft war ich lange fort von Dir, Du warst mir treu und bliebst bei mir ... Auch für Dich war es sehr schwer, so eine Zeit kommt für uns nicht mehr."

Was Michael Kuhnt seiner Angetrauten damals schwarz auf weiß versprochen hat, hat er tatsächlich auch gehalten. "Es gab keine Zeit, in der wir länger getrennt waren, als die Zeit der Armee", sagt Sabine Kuhnt. Und es gibt wohl kaum ein Paar, das so eng seit Jahrzehnten zusammenlebt wie Sabine und Michael Kuhnt. Die beiden Beeskower, die inzwischen auch Großeltern sind, kennen sich bereits seit ihrer Kinderzeit. "Aber so richtig verliebt haben wir uns mit 17", erinnert sich die 54-Jährige, die genauso alt ist wie ihr Mann. Geheiratet haben sie, als sie 19 waren. Seit Jahren sind sie jeden Tag fast 24 Stunden auf der Arbeit und zu Hause zusammen. "Nein, einfach ist das mitunter nicht", sagt Michael Kuhnt, Inhaber des gleichnamigen Autohauses in Beeskow, in dem auch seine Frau beschäftigt ist. "Aber wir haben uns mit der Situation arrangiert, es ist alles Routine. Wir sind sehr zufrieden", sagt er und schaut seine Sabine an. Seit der Armeezeit hat sich das Paar, das nie getrennt ist, auch keine Liebesbriefe mehr schreiben müssen. "Damals habe ich ihm jeden Tag einen geschrieben und erzählt, was ich so gemacht habe, was es Neues gibt", erklärt Sabine Kuhnt. Und ihr Mann habe zwar nicht jeden Tag, aber in regelmäßigen Abständen geantwortet. "Wir hatten ja nicht mal ein Telefon zu Hause und an Handys war ja nun wirklich noch nicht zu denken.

Es war sehr schön, einen Brief zu bekommen", erinnert sie sich. Und umgekehrt freute sich Michael Kuhnt immer, wenn der Diensthabende kam und einen Brief aus Beeskow mitgebracht hat. Nur alle Vierteljahre habe er Urlaub gehabt, um nach Beeskow zu fahren. Aber seine Frau habe ihn auch manchmal besucht. "Sonst wären die eineinhalb Jahre sehr schwer gewesen." Ihren letzten Liebesbrief hegt das Paar wie einen Schatz.

