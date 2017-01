Von Riverdance bis Ring of Kerry

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Die Schüler haben geliefert. Jetzt sind die Juroren dran. Bis Ende März müssen sie die Prüfungsarbeiten beim Bundeswettbewerb Fremdsprachen kontrollieren. In Eberswalde stellten sich am Donnerstag - also kurz vor den Winterferien - 30 Acht- bis Zehntklässler aus dem Barnim dem Test. Das Gros in Englisch, ein paar in Französisch. Für Russisch und Spanisch gab es indes im Landkreis keine Kandidaten.

Gleichwohl: Die Resonanz fiel im Vergleich zu den Vorjahren etwas höher aus. "Erstmals darf jetzt nämlich die Jahrgangsstufe 10 im Solowettbewerb starten", erklärte Sabine Döbelin, Regionalbeauftragte für Brandenburg Nord. Weshalb es im Teilnehmerfeld viele "Wiederholungstäter" gebe. Sprachasse, die schon wettbewerbserfahren sind. Ganz ohne Aufregung geht es trotzdem nicht. Ein bisschen nervös sei sie schon gewesen, gestand Carla Sternke aus der 10. Klasse des Finow-Gymnasiums während der Pause. "Aber ich mache mir keinen Druck, vom Ergebnis hängt ja nichts ab", so die 14-jährige Niederfinowerin, die in der Grundschule eine Klasse übersprungen hat. Der erste Teil des Tests, das kreative Schreiben, sei kein Problem gewesen. Die Starter mussten einen Blog über eine Irland-Reise verfassen. "Das war ganz schön. Wichtig ist nur eine gute Gliederung", so Carla. Zwei Mal schon hat sie am Wettbewerb teilgenommen - mit Erfolg. Sie gehörte jeweils zu den Preisträgern. Der schwierigste Part sei meist die Landeskunde. Man könne sich zwar vorbereiten, denn das Schwerpunktthema werde vorab bekannt gegeben. Aber ... Und so nutzte Carla die Pause, um schnell nochmal zu googeln.

Hoang An Nguyen (15) vom Praetorius-Gymnasium Bernau indes haderte ein wenig mit sich. "Ich hätte mehr Zeit gebraucht. Ich hatte noch so viele Gedanken", so der Zepernicker, der 2016 bei seiner Premiere einen 2. Landespreis geholt hatte. Doch nun galt seine Konzentration ebenfalls dem zweiten Teil: Wortergänzung, Landeskunde, Leseverstehen. Und der hatte es zum Teil in sich. Wer weiß schon, was der Ring of Kerry ist oder Mayo (nein, natürlich nicht die Mayonnaise). Aber Riverdance, das ist bekannt. Klar, die steppenden Füße.

"Wir waren voriges Jahr auf Klassenfahrt in England", verriet Jakob Jahn (9. Klasse), ebenfalls Gymnasium Finow, die Gastgeberschule. Bei den Irland-Fragen vielleicht nicht direkt hilfreich, aber sprachlich mit Sicherheit. Ohnehin gehöre Englisch zu seinen Lieblingsfächern. Der Reiseblog jedenfalls sei "ganz okay" gewesen.