Hauskraftwerk aus Solarsteinen

Die Produktionsbedingungen sind vorsintflutlich, die Technologie ist revolutionär. Die Firma Autarq in Prenzlau mietet aus Platzmangel eine alte Halle des früheren Armaturenwerkes. Wegen der schwierigen Umstände hat Entwicklungsleiter und Mitbegründer Martin Mack provisorisch Planen aufhängen lassen, um seine sechs Angestellten vor Staub und Kälte zu schützen.

Die basteln hier an der Energiezukunft deutscher Privathaushalte. Das erst vor zwei Jahren gegründete Unternehmen stellt Solardachsteine aller Art her. Also keine großflächigen Module, die sich bisher nur schwer an die Architektur anpassen lassen. Stattdessen verwandelt sich jeder Stein in ein eigenes Modul. Alle zusammen werden mit Kabeln verbunden und speisen die Energie über einen Laderegler und Wechselrichter ins Hausnetz ein. Was zu viel ist, landet in einem Speicher - so groß wie ein Kühlschrank. Übers Jahr gerechnet kann diese Anlage bis zu 70 Prozent der Stromkosten eines Eigenheims reduzieren.

Die Idee ist eigentlich nicht neu, doch war sie bisher technisch schwer umsetzbar, nicht leistungsfähig oder zu wenig haltbar. "Wir haben uns alle Technologien angeschaut und mit Hilfe der Digitalisierung eine kostengünstige Lösung mit hohem ästhetischem Anspruch gefunden", sagt Martin Mack. Alle Planungsleistungen entfallen. Der Dachdecker tauscht einfach vorhandene Steine aus und verlegt die Solarvarianten.

Der findige Ingenieur hat 1976 im Prenzlauer Armaturenwerk Werkzeugmacher gelernt, dann Maschinenbau studiert und führende Positionen in Solarunternehmen Deutschlands übernommen. Doch es reizte ihn, eine neue Entwicklung auf den Markt zu bringen, die viele bisherige Probleme der Speicherung, Konstruktion, Dachausrichtung und Ästhetik auf einen Schlag löst. "Vor 20 Jahren war das gar nicht möglich." Autarq scannt die vorhandenen Ziegel und formt einen neuen mit eingelassenem oder aufgeklebtem Solarmodul. Für die Kleinserien bis zu 200 000 Stück nutzt er einen speziellen mineralischen Feinguss. Der ist komplett dicht, hart und jahrzehntelang haltbar. Für ein Kilowatt installierter Leistung benötigt die Eigenheimanlage jeweils zehn Quadratmeter Dachfläche.Durch ihre Bauart und durch die geringere Verschattung haben die Solarsteine teils eine höhere Leistung als vergleichbare Module. Das Baukastenprinzip lässt sich beliebig erweitern.

Bei Denkmalpflegern hat die neue Variante bereits eingeschlagen wie eine Bombe. Die täuschend echt verwandelten und rot eingefärbten Biberschwanz-Ziegel können nun ohne historischen Gesichtsverlust auf Kirchen und geschützten Bauten für den nötigen Strom sorgen und alte Häuser zu Energiewundern machen. Auch die bis heute übliche Südausrichtung eines Daches ist nicht mehr nötig. Ganz im Gegenteil. Durch die Eindeckung von mehreren Dachseiten lässt sich die Sonne zu den Zeiten einfangen, in denen am meisten Strom im Haushalt benötigt wird.

Bisher hat Autarq 70 Häuser eingedeckt. Mehr war bei den Produktionsbedingungen nicht möglich. Dieses Jahr sollen 700 folgen. Martin Mack setzt auf zweistellige Zuwachsraten pro Jahr. Denn in Deutschland gibt es 15 Millionen Eigenheimdächer. Nicht einmal ein Prozent davon verfüge über Photovoltaik. Viele Besitzer denken über kostengünstige Energielösungen nach und sind bereit umzurüsten.

Wenn die Firma Boryszew in Prenzlau ihre neue Fabrik im Frühjahr bezieht, übernimmt Autarq eine bis dato genutzte Produktionshalle für den Ausbau der Solardachfertigung. Die steigende Nachfrage zwischen Hessen und Norwegen treibt das junge Unternehmen vorwärts. "Wir müssen noch kostengünstiger werden und wollen weitere dezentrale Standorte schaffen", sagt Martin Mack.

Der findige Ingenieur knobelt bereits an den nächsten Ideen. Schon jetzt kann über seinen Speicher das Elektro-Auto der Energie-Familie geladen werden - ein rollender Akku. Und eine bereits konstruierte Variante der Solarsteine enthält gar Leitungsröhren, um ebenfalls Warmwasser zu erzeugen. Wissenschaftler testen das gerade. "Bei unseren Kunden sind vor allem Frauen begeistert", berichtet Martin Mack. "Die meisten sagen zu ihren Männern: Nun mach endlich, sieht doch schick aus."