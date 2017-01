Neubauten verändern Leegebruch

artikel-ansicht/dg/0/

Leegebruch (OGA) Drei große Vorhaben haben Leegebruch im vorigen Jahr beschäftigt und werden die Gemeinde auch noch 2017 bewegen und verändern: der Hortneubau, der begonnene Bau des Gemeindezentrums am Standort des früheren Wasserwerks an der Birkenallee sowie das Bauprojekt "Fritzens Hut".

Angedockt: Der farbenfrohe Hortneubau (l.) schließt direkt an die Schulsporthalle an und bildet mit dem noch neu zu gestaltenden Schulhof künftig einen regelrechten Campus.

"Ich bin froh, dass wir die Weichen für die zwei kommunalen Vorhaben schon 2015 im großen Einvernehmen haben stellen können", sagt der amtierende Bürgermeister Martin Rother. Damals erhielten nach einer Klausur zwischen Gemeindevertretung und Verwaltungsspitze und nach den entsprechenden Beschlüssen des Gemeindeparlaments der Hortneubau und das Gemeindezentrum oberste Priorität.

Damit war eine jahrelange, zähe Debatte um die künftige soziale Infrastruktur in der 6 700 Einwohner zählenden Gemeinde endlich beendet. Der Abriss des ehemaligen Westgebäudes auf dem Schulgelände machte im Frühjahr 2016 den Weg frei für den neuen Hort. "Die Pläne dazu hatten wir ja seit 2012 in der Schublade", sagt Rother und freut sich, dass der Neubau bereits steht, inzwischen auch schon seine freundliche Fassadenfarbe bekommen hat. "Wir liegen dort gut im Zeitplan. Derzeit erfolgt der Innenausbau. Spätestens mit Beginn des neuen Schuljahres - eventuell schon früher - werden wir den Hort in Betrieb nehmen - dann auch mit dem bis dahin umgebauten und fertiggestellten neuen Schul- und Horthof", sagt Martin Rother.

Dann nämlich sei das Ziel erreicht - es gäbe nur noch einen Hortstandort. Das komme auch der Grundschule zugute, die zwei Klassenzimmer und einen Vorbereitungsraum zurückerhalte. "Das führt zu einer deutlichen Entspannung der gegenwärtig doch recht beengten Raumsituation und schafft mit dem neuen Schulhof einen regelrechten Bildungscampus", ist der amtierende Rathauschef überzeugt. Mehr als drei Millionen Euro wird die Gemeinde allein an diesem Standort dann investiert haben.

4,3 Millionen Euro wird nach Plan etwa das neue Gemeindezentrum mit Verwaltungsgebäude, Bibliothek und Bürgersaal verschlingen, dessen Streifenfundamente noch im vorigen Jahr gesetzt wurden. Wenn die Temperaturen in den nächsten Tagen wieder ansteigen, soll die Bodenplatte gegossen werden. Ein großer Kran überragt das Baugelände, auf dem 2017 emsig geackert werden muss. Denn in einem Jahr soll dieser Gebäudekomplex bezugsfertig sein. Im Februar 2018 läuft der Mietvertrag für die Verwaltung und die Bibliothek im Eichenhof aus. Bis dahin sollte der Umzug erfolgt sein. In einem zweiten Bauabschnitt wird neben dem Gemeindezentrum noch eine Sporthalle entstehen, die mit rund 4,2 Millionen Euro kalkuliert ist.

"Wir haben uns auch schon für die technische Ausstattung der neuen Verwaltungsräume entschieden, etwa für ein Leitsystem für den Publikumsverkehr", sagt Martin Rother. Denn mal wolle nicht unnötig Zeit verlieren. Im Erdgeschoss des Neubaus wird es einen gemeinsamen Wartebereich für das Einwohnermeldeamt, das Gewerbeamt, die Schul- und Sozialabteilung sowie die Friedhofsverwaltung geben. Über einen Aufzug ist das Obergeschoss barrierefrei zu erreichen. Dort haben der Bürgermeister, das Haupt-, Bau- und Ordnungsamt sowie die Kämmerei, der Personalbereich und die Justiziarin ihre Büros.

Ausgesprochen erfreut ist Rother über die rasante Entwicklung des Baugebiets "Fritzens Hut" mitten im Ort zwischen Gartensiedlung und altem Dorfkern. Im Januar 2016 sei erst der Erschließungsvertrag mit dem Investor unterzeichnet worden, inzwischen stünden dort bereits mehr als ein Dutzend Einfamilienhäuser. Die ersten Familien seien bereits eingezogen. Das gesamte Gelände ist unterdessen auch mit allen Medien erschlossen. Bis Ende dieses Jahres sollen außerdem alle Straßen in dem Baugebiet ausgebaut werden, habe der Investor zugesichert, so Rother.