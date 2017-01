Ihre Jahre sind gezählt

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1547707/

Der Schatz ist nicht verborgen. Die Förster zeigen ihn gern. Noch können sie es - beispielsweise auf dem Alteichenpfad im Revier Hubertusstock. Und die Grünröcke hüten ihn. In der Praxis wie in der Theorie. Am Landeskompetenzzentrum Forst in Eberswalde (LFE) forschen seit vielen Jahren Wissenschaftler zum Thema Alteichen. Während einer Tagung stellte Professor Ralf Kätzel jetzt die neuesten Erkenntnisse vor.

Die Bestände sowie deren Entwicklung seien gut erfasst und dokumentiert. Dank sehr exakter Kartierungen. So gab es nachgewiesenermaßen im Jahr 1793, vor gut zwei Jahrhunderten also, genau 6417 Alteichen. 1992 waren es schon nur noch 2463 in 14 Oberförstereien. Als Alteichen gelten Bäume mit einem Alter von 250 bis 500 Jahren. Die größten seien fast 40 Meter hoch und bringen es auf einen Stammdurchmesser von zwei Metern in Brusthöhe.

Und wie viele dieser Riesen gibt es heute noch? Gemeinsam mit Studenten der Hochschule HNE sei das LFE 2013 dieser Frage auf den Grund gegangen und habe den Bestand erneut kartiert. Gezählt und vermessen. Mit einem Ergebnis, das nicht nur die Wissenschaftler erschreckt: Laut Untersuchung gibt es gerade mal noch 1343 Alteichen. Innerhalb von 20 Jahren sind also mehr als tausend Bäume abgestorben, machte Kätzel die Dramatik und das Ausmaß deutlich. Was einer jährlichen Mortalitätsrate von zwei Prozent entspricht. Setzt sich dieser Prozess mit gleicher Dynamik fort, gäbe es in gut 50 Jahren keine Alteichen in der Schorfheide mehr. Denn: Es wachsen so schnell keine nach. In den hiesigen Wäldern fehlen jene Jahrgänge, die vielleicht in 50 Jahren den Methusaleum-Status erreichen könnten.

Die Alteichen, dies habe die Untersuchung zur Vitalität gezeigt, haben einfach ihre "letzte Lebensphase" erreicht, so Kätzel. Trotz des natürlichen Laufs schauen die Wissenschaftler freilich auch auf jene Faktoren, die das viel beschriebene Eichensterben begünstigen oder dafür verantwortlich sind. Es gebe viele Ursachen. Es wird über sinkende Grundwasserspiegel, über Schädlinge, wie den Eichenprozessionsspinner, und den Klimawandel diskutiert. Die Trockenheit, so Kätzels These, sei nicht so sehr das Problem. Eher schon die Kälte, der Frost im Winter. Gut belegt sei der Zusammenhang zwischen Kronenfläche und Vitalität. Je größer die Fläche, desto vitaler der Baum. Die Analyse 2013 habe auch gezeigt, dass der Anteil der Alteichen, die vollen "Lichtgenuss" haben, die sich also nicht in Konkurrenz zu unmittelbaren Nachbarn befinden, deutlich abgenommen habe, so der Experte.

Trotzdem sei das späte Freistellen der Riesen nicht immer von Erfolg gekrönt. "Manche Eichen regenerieren sich, andere wiederum nicht." Gleichwohl plädieren die Wissenschaftler mit Blick auf die Zukunft des Schatzes für "lichtere Wälder". Man sollte den Mut zur Lücke haben. Experten erinnerten an die früheren "Waldweiden".

Auch wenn also die Jahre für die jetzigen Alteichen gezählt sind, der Bestand werde nicht aussterben, so die Botschaft der LFE-Wissenschaftler. Die Eberswalder tun alles, um den "Genpool" zu erhalten. Dazu bediene man sich zweier Verfahren: zum einen der Veredelung, des "Abpfropfens", zum anderen der Saatgutgewinnung und der Anlage einer Sämlingsplantage. Beides sei recht mühselig, schwierig und zum Teil mit hohen Ausfällen verbunden. Gleichwohl gebe es dank dieser Bemühungen eine neue Generation, eine Generation "junger Riesen".

Übrigens: Auch wenn die deutsche Eiche zum symbolträchtigen Begriff wurde, die Alteichen der Schorfheide seien keine Eigengewächse. Die Analyse der DNA zeige, dass die hiesigen Traubeneichen ihren Ursprung in Italien haben, zumeist aus den Apenninen stammen.