Am Leitbild entzündet sich scharfe Kritik

Wer die Debatte im jüngsten Bauausschuss Revue passieren lässt, kommt an einem Fazit nicht vorbei: Erstens wurde das Papier lediglich als erste Lesung verstanden. Zweitens wurde es mit größter Skepsis bedacht, wie einige Zitate aus der Debatte belegen. "Das ist so beliebig und lässt sich 1:1 auf jede andere Kommunen übertragen. Vertane Zeit, die besser dazu benutzt worden wäre, echte Probleme wie die Wandlitzer Flächennutzungsplanung zu diskutieren", trug Marita Kalinowski (Linke/B90/Grüne UWG) vor. Sie bezeichnete das Leitbild später noch als "Hohlkörper". Falk Hennersdorf, sachkundiger Einwohner der CDU, sprach von einem "Pamphlet" und Ausschussvorsitzender Oliver Borchert (F.Bg.W.) erregt sich über "Dinge, die so in diesem Prozess nicht gesagt wurden und daher nicht von uns beschlossen werden können."

Jörg-Peter Rosenfeld, sachkundiger Einwohner der SPD, kritisierte die Länge des Leitbildes, Ausschussvorsitzender Borchert forderte, "das Leitbild müsse auf zwei DIN A 4-Seiten passen". Linken-Chefin Gabriele Bohnebuck wunderte sich über die Formulierung, für den "Erholungstourismus sollen attraktive Flächen" zu Verfügung gestellt werden. "Ich dachte immer, die Qualität des Tourismus ist zu erhöhen, aber nicht die Masse", äußerte sie in der Runde.

Es gab auch andere Bemerkungen. So erinnerte Wolf-Gunter Zätsch an die Bürgerbeteiligung, "die jetzt nicht völlig umsonst gewesen sein könne". Timo Berbig (CDU) beurteilte das Leitbild "ausdrücklich positiv" und argumentierte so: "Das Leitbild ist doch beauftragt worden und hat Geld gekostet. Welche Gefahr entsteht denn durch die Aussagen? Jede Maßnahme muss doch von der Gemeindevertretung beschlossen werden."

Frank Liste (SPD) reagierte darauf, indem er an die Debatte über eine Wandlitzer Fähre erinnerte. "Im Tourismuskonzept stand für den Fall, dass wir mal gar nicht mehr wissen, was wir noch tun sollen, eine Fähre auf dem Wandlitzsee. Die Tinte war noch nicht trocken, da wurde diese Fähre von der Bürgermeisterin mit aller Energie der Verwaltung verfolgt."

Damit erreichte die Debatte ihren Kern, es wurde inhaltlich. "Ich bin nicht gegen den Tourismus, aber über den staatlich anerkannten Erholungsort Wandlitz haben wir vor zehn Jahren geredet. Die Zeiten haben sich geändert, mittlerweile haben wir hier jährlich eine Million Tagestouristen. Da habe ich schon noch das Wohl der Wandlitzer im Blick und möchte nicht noch mehr Besucher anlocken", formulierte Oliver Borchert. Übereinstimmung verbindet ihn an dieser Stelle mit dem Wandlitzer Ortsvorsteher Ingo Musewald. Er hatte im letzten Ortsbeirat das Leitbild kurzerhand zurückverwiesen.

Die Wandlitzer Bürgermeisterin Jana Radant reagierte am Donnerstag mit großer Verwunderung auf diese Debatte. "Wir brauchen den Tourismus und wollen ihn nicht verhindern. Wir können hier doch keine Mauern herunterlassen. Sinn und Zweck des Leitbildes ist es natürlich, zur Leitlinie für die nächsten Jahre zu werden."