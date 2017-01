Offen für Mieterwünsche

artikel-ansicht/dg/0/

Seit dem 1. Dezember ist das Unternehmen aus dem Barnim Eigentümer der drei Wohnblöcke, die einst zur Bau- und Wohnungsgesellschaft und später einem Investor aus den alten Bundesländern gehörte. Geschäftsführer Steffen Branding informierte im Dezember darüber, dass eine behutsame Sanierung der Häuser geplant ist, nachdem man sich einen Überblick über den Zustand verschafft habe.

Noch im Dezember war mit der Entrümpelung einiger Wohnungen begonnen worden, die schon seit längerer Zeit leer standen und deren Vormieter ihren Sperrmüll einfach stehenließen. Manche seien schon seit zwei Jahren unbewohnt, berichtet Stellen Branding. "Die Nachfrage nach Wohnungen ist da, unter anderem von Hartz-IV-Empfängern. Wir arbeiten intensiv an der Vermarktung", hatte der Geschäftsführer versichert. Vor allem einer drei Blöcke brauche eine umfangreiche Sanierung. "Die Grundsubstanz der Häuser ist nicht schlecht. Die Dächer und die Fenster sind dicht. Gegen die verdreckten Fassaden werden wir etwas machen, wenn das Wetter entsprechend ist."

Firmenwagen der Handwerker vor den Hausaufgängen belegen, dass es vorwärtsgeht. Seit einigen Tagen ist ein Team von sechs Leuten aus Spanien im Einsatz. Die Männer sind in Angermünde gemeldet und zum Teil auch in den Blöcken untergebracht. Sie wurden sehr freundlich von den Mietern aufgenommen und reparieren alles, was kaputt ist, berichtet Steffen Branding. Die Hälfte der leer stehenden Wohnungen ist schon wieder vermietet worden, sagt er. "Die ersten Mieter sind bereits eingezogen. Damit lösen wir in Zukunft auch das Problem mit den hohen Betriebskosten."

Die Chorona Immobilien GmbH hat ihren Sitz in Chorin. Die Wege sind entsprechend kürzer geworden. So werden Reparaturen nach der Meldung durch die Mieter auch zügiger umgesetzt als in den vergangenen Jahren. "Man merkt, dass sie lange vernachlässigt wurden", so der Geschäftsführer. Dadurch sei auch der Verwalter vor Ort etwas ausgebremst worden. Er wurde zum 1. Februar vom neuen Hauseigentümer wieder eingestellt. Die Hotline-Nummern der Hausverwaltung und für Reparaturen wurden gleich im Dezember bekanntgegeben. "Unser Ziel ist, dass sich die Mieter wohl fühlen." Mit ihnen strebe man einen guten Kontakt an. Die Hausmeister sollen Gespräche in den Aufgängen führen, um zu erfahren, wo der Schuh drückt. Auch an den Wünschen und Vorstellungen der Mieter sei man interessiert, ob jemand zum Beispiel lieber eine Dusche als eine Wanne hätte, ob man wegen Familienzuwachs lieber eine größere Wohnung hätte oder sein Bad ganz schick modernisieren lassen möchte.

Bei allem, was sich schon zum Positiven gewendet hat, verhehlt der Unternehmenschef auch nicht die Probleme. Es gäbe auch Mietschuldner und den einen oder anderen randalierenden Bewohner. Es seien schon erste Kündigungen ausgesprochen worden.