Faschingsfete mit Riesenbaby und Geisterbahn

artikel-ansicht/dg/0/

Neuzelle (MOZ) Selbst ein Clown verkleidet sich zum Fasching. Jens Buschmann, besser bekannt als Clown Faxilus, erschien am Donnerstag beim Fasching in der Grundschule am Fasanenwald nicht etwa in seiner rot-karierten Hose, sondern im Hemdchen, mit Lätzchen und Haube - als Riesenbaby. Seit vielen Jahren sorgt er beim Schulfasching für ordentlich Trubel in der Turnhalle.