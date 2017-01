Fassungslosigkeit in Glienicke nach Großeinsatz

artikel-ansicht/dg/0/

Glienicke (MOZ) Auch einen Tag nach dem Großeinsatz der Polizei gegen einen mutmaßlichen Rechtsextremisten in Glienicke in der Gemeinde Rietz-Neuendorf ist die Aktion Gesprächsthema im Dorf. Am frühen Mittwochmorgen gegen sechs Uhr hatten Polizeibeamte ein am Ortseingang gelegenes Haus gestürmt und einen Mann festgenommen.

Am Tag danach: Mittwochmorgen war die Beeskower Straße in Glienicke Schauplatz eines Antiterroreinsatzes. © MOZ/Jörn Tornow

"Ich habe einen lauten Knall gehört", erzählt ein Nachbar am Donnerstag. Sein erster Gedanke: ein Autounfall, nicht der erste in der Kurve vor seinem Grundstück. Doch beim Blick aus dem Fenster sah er jede Menge Polizisten und Einsatzwagen.

Die Beamten umzingelten ein Haus auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Der Zugriff in Glienicke steht im Zusammenhang mit weiteren, zeitgleichen Einsätzen in Berlin, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg, an denen rund 200 Polizisten beteiligt waren. Durchsucht wurden zwölf Wohnungen und andere Objekte.

Die Behörden ermitteln wegen des Verdachts auf Bildung einer terroristischen Vereinigung, die Anschläge auf Juden, Asylbewerber und Polizisten geplant haben soll. Bei den Einsätzen wurden Waffen, Munition und Sprengmittel sichergestellt. Laut Medienberichten seien auch in dem Haus in Glienicke Waffen gefunden worden. Ein Sprecher der Generalbundesanwaltschaft wollte dazu zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine Angaben machen. Er teilte jedoch mit, dass es im Zusammenhang mit den bundesweiten Razzien zwei vorläufige Festnahmen gegeben hat.

Der Festgenommene sei erst vor Kurzem nach Glienicke gezogen, erzählt Olaf Klempert, Bürgermeister von Rietz-Neuendorf. Sein äußeres Erscheinungsbild beschreibt der Bürgermeister als auffällig. Am Dienstag hatte sich der Mann in der Gemeinde angemeldet. "Ein ganz dummer Zufall", kommentiert Klempert.

Wegen des Polizeieinsatzes und der damit einhergegangenen Sperrung der Hauptstraße konnte die örtliche Kita "Rappelkiste" am Mittwoch erst verspätet öffnen. Eine Mutter habe die anderen Eltern über Whats-App informiert, erzählt Kita-Leiterin Kathleen Schmidt. Erzieherin Dorit Schulze hatte an dem Mittwoch Frühdienst. Sie habe versucht, den Weg zur Kita über die Beeskower Straße zu Fuß zu nehmen, sei aber von der Polizei aufgehalten worden. "In unserem kleinen Glienicke gibt es so was auch schon", sagt sie kopfschüttelnd. "Man ist fassungslos, weil es so nah ist", ergänzt Kathleen Schmidt. Dann fügt sie an: "Die Kinder sind unglaublich aufgeregt". Gerade die Älteren würden nach dem Großeinsatz Fragen stellen. "Man muss die Ruhe bewahren", so Dorit Schulze. Man habe ihnen erklärt, dass sich die Polizei kümmere. "Die Kinder wachsen vorurteilsfrei auf. Sie würden das auch gar nicht verstehen", meint die Erzieherin.

Die örtliche Feuerwehr war nach Aussage von Ortswehrführer Sven Hofmann nicht in den Einsatz involviert: "Wir haben davon erst abends in den Nachrichten erfahren." Auch Ortsvorsteher Mario Kiesow habe von dem Geschehen im seinem Dorf über die Medien und andere Bewohner Kenntnis erhalten. Rechtsextremismus sei bisher in Glienicke kein Problem gewesen, so der Ortsvorsteher.