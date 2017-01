Oberliga-Kicker auf dem Weg in Rückrunde

artikel-ansicht/dg/0/

Seelow (MOZ) Fußball-Oberligist Victoria Seelow hat die intensive Phase auf die Rückrunde, die am 17. Februar mit dem Heimspiel gegen Anker Wismar startet, eingeläutet. Neben den trotz der vorherrschenden Kältegraden schweißtreibenden Trainingseinheiten stehen auch einige Testspiele auf dem Plan. So am heutigen Freitagabend steht das zweite Testspiel für die Schützlinge von Spielertrainer Sebastian Jankowski auf dem Vorbereitungsplan. Unter der Leitung des Unparteiischen Justus Weigt und den beiden Assistenten Robert Nitz und Christian Ballin treffen die Kreisstädter um 19 Uhr auf den polnischen Drittligisten Falubaz Zielona Gora.

Mit dem bewährten Personal nimmt der Oberligist am Freitagabend unter Flutlicht auf dem Seelower Kunstrasenplatz in der Robert-Koch-Straße das Duell mit dem Klub von der anderen Oderseite in Angriff. Bereits am vergangenen Wochenende hatten die Victorianer sich im ersten Vorbereitungsspiel von Stilon Gorzow mit einem 1:1-Remis getrennt.