Trophäenjagd entbrennt erneut

Bad Freienwalde (MOZ) Feuer unterm Dach der Sporthallen in der Region versprechen auch an diesem Wochenende die aktuellen Hallenturniere. Trotz der Winterferien herrscht derzeit Hochkonjunktur in Sachen Budenzauber in der hiesigen Kickerszene. Die Trophäenjagd nimmt noch einmal Fahrt auf.

In der ehrwürdigen Letschiner Sportstätte, die in den vergangenen Jahrzehnten Generationen von Fußballer kommen und gehen sah, steht die traditionelle Auflage des Hallenspektakels um den Mario-Ludwig-Cup an. Und es bedarf keinerlei prophetischer Fähigkeiten, um vorherzusagen dass es einen neuen Pokalsieger geben wird. Die beiden letztjährigen Finalisten Blau-Weiss Podelzig sowie Preußen Gusow sind in diesem Winter nicht mit von der Partie. Vielmehr ermitteln ab 14 Uhr neben Gastgeber Grün-Weiß Letschin II die Mannschaften der Spielgemeinschaft Blau-Weiß Sachsendorf/Dolgelin, TSV Altreetz, Germania Lietzen II, Golzower SV, Hertha Neutrebbin II, Blau-Gelb Bleyen und SV Zeschdorf zunächst in zwei Gruppen die vier Halbfinalisten, die im weiteren Turnierverlauf den Pokalgewinner unter sich ausspielen.

Der Falkenberger SV gibt sich am Sonnabend gleich mit zwei Fußballturnieren in der Bad Freienwalder Kurstadthalle die Ehre. Bei der mittlerweile siebten Auflage des Budenzaubers um den Cup der Hausverwaltung Zellerer gehört der Vormittag den Altinternationalen. Neben dem Gastgeberteam Falkenberg/Altglietzen/Neuenhagen sind ab 10 Uhr auch Rot-Weiß Diedersdorf, Jahn Freienwalde, Angermünder FC und der FV Eberswalde am Start.

Ab 14 Uhr sind dann die Herrenteams mit MTV Altglietzen, SG Brodowin, SG Liepe, Fortuna Britz, Lok Eberswalde und den Gastgebern in der Kurstadthalle aktiv. Die gestandenen Balltreter werden vom frisch gebackenem B-Jugend-Hallenkreismeister Bad Freienwalde/Wriezen herausgefordert. Die erfolgreichen Nachwuchstalente um das Trainerduo Rene Mahlitz und Andre Dickhoff verstehen sich als Hecht im Karpfenteich.

Die diesjährige Hallenserie der Bad Freienwalder Fußballer kennt auch am Sonntag keine Pause, denn da steht das Hallenspektakel der C-Jugendkicker im Mittelpunkt. Dazu haben sich die Talente des SV Jahn Bad Freienwalde, die gleich zwei Mannschaften stellen, mit dem Berliner AK, Preussen Eberswalde, Victoria Seelow, SG Müncheberg, SG Klosterdorf sowie Kickers Oderberg durchaus namhafte Konkurrenten im Rennen um den Turniersieg eingeladen. Eröffnet wird das Turnier um 14 Uhr.

Während vielerorts das pralle Hallenturnierleben bereits seit einigen Wochen tobt, startet der MSV Rüdersdorf jetzt seine Hallenspektakelserie. Der Auftakt gehört am Sonnabend in der Sporthalle des Heinitz-Gymnasiums in der Brückenstraße ab 9.30 Uhr den Talenten der E-Junioren. Ohne längere Unterbrechung geht es ab 15 Uhr nahtlos in das Turnier der Frauenmannschaften über. Am Sonntag spielen ab 9.30 Uhr die F-Juniorenkicker um den Pokalerfolg.

Dirk Jahn, Spielausschuss-Vorsitzender des Fußballkreises Ostbrandenburg, bringt es auf den Punkt: "Fußball in der Halle fasziniert uns. Natürlich auch alle Übungsleiter, Spieler und Spielerinnen sowie Fans", erläutert der Gielsdorfer.