Wie verzaubert gespielt

Frankfurt (Oder) (MOZ) In ihrem letzten Heimspiel der laufenden Saison zeigten sich die Badminton-Spieler der SPG Frankfurt/Petershagen I um Mannschaftsleiter Oliver Richter erneut in Bestform und siegten mit 6:2 Punkten. Zu Gast waren die Sportler des SV Berliner Brauereien. Sie waren mit dem Ziel angereist, nach verlorenem Hinspiel (3:5) in der A-Klasse II Berlin-Brandenburg wieder Boden gut zu machen.