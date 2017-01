Sieger aus Bruchmühle

artikel-ansicht/dg/0/

Mit einem Kleinbus ist die Abordnung aus der Bruchmühler Bürgerschaft am Mittwochabend zum Empfang des Bundeslandwirtschaftsministeriums nach Berlin gekommen. Selbst das untermauert ihren Teilnahmeanspruch im Wettbewerb "Gemeinsam stark sein". "Den hat uns der Sportverein zur Verfügung gestellt", macht Rainer Kegel klar, der für den Ortsbeirat in Halle 4.2 "Lust aufs Land" dabei ist. Die anderen im Boot vertreten all jene, die sich im Bürger- und Kreativhaus "Zur alten Mühle" so richtig breitgemacht haben, inzwischen richtig zu Hause sind.

Daniel Bergemann als Vorsitzender des Jugend- und Kulturvereins, der als Träger fungiert. Eva Rohmann, die Konzepte zu Papier bringt, den Kräutergarten auf den Weg gebracht hat und von der ersten Minute an zum Kern der Bruchmühler Macher zählt. Beate Schulz für den Jugendklub, den Paulin Zoller jetzt als "Bufti" begleitet. Heide Zucker für die Senioren und Mathias Schmidt für die Feuerwehrleute, die mit dem Nachwuchs hinterm Haus auf der Trainingsstrecke üben. Nicht zuletzt Katrin Schulz, die das Ganze als Hausleiterin zusammenhält.

Allein die Zusammenstellung der kleinen Abordnung legt Zeugnis von der Gemeinsamkeit ab, die sich auch die Wettbewerbs-Juroren aus den verschiedenen Regionalbereichen der Integrierten Ländlichen Entwicklung (ILE und LEADER) für die ländlichen Räume wünschen und diese über Fördergeld zu unterstützen wollen.

In Bruchmühles Bürger- und Kreativhaus sind solche Fördermittel geflossen - an eine nafangs noch innerörtliche Brachfläche, die zum kulturellen und sozialen Mittelpunkt des Ortes geworden ist, wie in der Broschüre festgestellt wird, in er alle 24 bundesweit eingereichten Projekte vorgestellt sind.

Als auf der Bühne in Halle 4.2 Staatssekretär Hermann Onko Aeikens vom Bundeslandwirtschaftsministerium und der Präsident der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung Hanns-Christoph Eiden mit der Auszeichnung der originellsten und erfolgreichsten Projekte aus dem Jahr 2016 bei Platz vier beginnen, halten es die Bruchmühler vor Spannung kaum aus.

"Eigentlich sind wir schon happy, dass wir überhaupt hier sein dürfen", meint Daniel Bergemann, doch trotzdem erhoffen sie sich eine möglichst gute Platzierung. Die "VielHarmonieTanzt" aus dem Westerzgebirge ist schon eine tolle Sache, die generationsübergreifend Beethovens 6. Sinfonie, die ländlichste , auf die Bühne gebracht hat. Der Tauschring von Senioren für Senioren aus Bayern hat mittlerweile 780 Mitglieder. Wie das Dorfgemeinschaftshaus Neustädter Hof in Niedersachsen als Gaststätte vor der Schließung bewahrt und über eine Genossenschaft zum Dorfmittelpunkt gestaltet wurde, ist beispielhaft.

Erst am Schluss ist klar: Bruchmühle hat die Nase vorn. Die acht Leute jubeln, stürmen auf die Bühne, liegen sich in den Armen und so manche kleine Träne ist sogar zu sehen. Gemeinsam sind sie stark und bekommen dafür einen Imagefilm.