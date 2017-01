Heilfasten-Kuren in der Beerfelder Pension

artikel-ansicht/dg/0/

Beerfelde (MOZ) Körper und Geist in Einklang bringen, entschlacken und entgiften - das können Gesundheitsbewusste ab März in der Beerfelder Pension Sonnenhof. Betreiber Frank Höpfner (57) und Fitnesstrainer Sven Greyer (39) aus Fürstenwalde haben gemeinsam ein Konzept für Heilfasten-Seminare nach Hildegard von Bingen, die zwischen 1147 und 1150 das Kloster Rupertsberg gründete und sich dort der Heilkunst, Kräuterkunde und Medizin widmete, entwickelt. "Die Teilnehmer sollen in der Abgeschiedenheit der dörflichen Idylle vom Alltag abschalten und durch eine siebentägige Fastenkur wieder Kraft für neue Herausforderungen schöpfen können", sagt Sven Greyer.