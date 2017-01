Retter, Investoren und Pokemon-Jäger

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) Mit Handschlag begrüßten am Donnerstagabend Jürgen Polzehl und seine Ehefrau Marika hunderte Bürger zum Neujahrsempfang des Bürgermeisters an den Uckermärkischen Bühnen in Schwedt. Verkündet wurden die Gewinner der Ehrenpreise.