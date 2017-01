Fürsprecherin der Älteren

artikel-ansicht/dg/0/

Erkner (MOZ) Zu Hause in ... lautet der Titel unserer Serie, in der Menschen aus der Region vorgestellt werden. Das können Frauen und Männer sein, die schon immer hier leben oder hier ihre Wahlheimat gefunden haben. Heute: Hannelore Buhl aus Erkner.

artikel-ansicht/dg/0/1/1547719/

"Eigentlich wollte ich nicht." Hannelore Buhl hatte aber einen wichtigen Grund, ihrem Herzen einen Stoß zu geben, und so ist sie jetzt neue Vorsitzende des Seniorenbeirats Erkner, nachdem sich ihr Vorgänger, Hans Hoffmann, nach 20 Jahren zurückgezogen hat. Die 73-Jährige hatte noch ganz genau vor Augen, was mit dem Behindertenverband Erkner und Umgebung geschehen war. Der musste 2013 seine eigene Auflösung beschließen, und zwar, weil sich niemand fand, der den Vorsitz übernahm. "Das durfte mit dem Seniorenbeirat nicht geschehen", sagt Hannelore Buhl, "und so habe ich auch gehandelt."

Es war letztlich auch kein Riesenschritt für die studierte Außenhandels-Ökonomin, hatte sie doch schon jahrelang den Stellvertreterposten inne. Daher kennt sie die Arbeitszusammenhänge, war auch schon im Kreis-Seniorenbeirat zu Gast. Mitglied des Beirats ist Hannelore Buhl durch die Gesellschaft für Arbeit und Soziales (Gefas) geworden - zu einer Zeit, als sie noch Gesellschaft für Arbeits- und Sozialrecht hieß. Neun Jahre war Hannelore Buhl dort in der Beratung tätig, der Vorstand, Siegfried Unger, fragte sie eines Tages, ob sie in den Beirat gehen wolle. Hannelore Buhl wollte und blieb auch, als sie 2010 bei der Gefas aufhörte. Jetzt wirkt sie auch als sachkundige Einwohnerin im Sozialausschuss mit. "Die soziale Strecke gefällt mir heute noch gut", sagt die Witwe über jene Jahre, die an eine längere Zeit beruflicher Unsicherheit angeschlossen hatten.

Bis 1992 hatte die gebürtige Berlinerin im Außenhandel der DDR gearbeitet, flog häufig in die Sowjetunion und andere sozialistische Länder. Als auch die letzten Dinge abgewickelt waren, musste Hannelore Buhl teils bitter erfahren, dass ihre Qualifikationen im Westen wenig galten. Sie machte eine Umschulung mit Abschluss vor der Steuerberater-Kammer Bremen und arbeitete in einem Steuerberater-Büro in West-Berlin. Doch für die Inhaberin war eine Mitarbeiterin günstiger, deren Lohn vom Staat bezuschusst wurde.

Nach Erkner hat sie und ihr vor 14 Jahren verstorbener Mann einst der Zufall verschlagen. "Ein Arbeitskollege fragte mich, ob wir nicht ein Grundstück haben wollen", erinnert sich Hannelore Buhl. So erstand das Ehepaar 1977 das Areal in Karutzhöhe, das zunächst mit einem Wochenend-Häuschen bebaut wurde. Später gaben Buhls einen Teil des Grundstücks ab, bauten ihr Häuschen immer weiter aus. 1997 zogen sie schließlich ganz nach Erkner.

Heute fühlt sich die Seniorin, die aus gesundheitlichen Gründen keine Kinder bekommen konnte, in ihrem Umfeld in Erkner wohl. "Sport spielt eine große Rolle", sagt Hannelore Buhl und zählt Radfahren, Nordic Walking, Besuche im Fitness-Studio und in der Sauna auf. Zum Schwimmen radelt sie am liebsten an den Werlsee nach Grünheide und hätte auch noch bis Oktober dort gebadet. "Aber wenn man allein da ist, könnten einem die Sachen gestohlen werden." Immer noch fährt sie gelegentlich nach Berlin, trifft dort Freunde.

An Erkner schätzt sie das kulturelle Angebot. Hannelore Buhl hat sich der Montagsakademie im Hauptmann-Museum angeschlossen, geht auch gern ins Heimatmuseum. Jetzt aber steht die Vorbereitung einer Konferenz zum Thema "Alt werden in Erkner" im Vordergrund, die der Seniorenbeirat mit der Stadt Ende März organisiert. Da wird es viel um Wohnen gehen, aber auch um Sitzbänke. Hannelore Buhl weiß indes, dass für viele Ältere die Lebensqualität von der Höhe ihrer Rente abhängt.