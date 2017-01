Schulprojekt mit vielen Partnern

artikel-ansicht/dg/0/

Golzow (MOZ) Die fächerübergreifenden Projekttage "Fit durch den Winter" sind schon Tradition an der Grundschule "Kinder von Golzow". Am Tag vor der Zeugnisübergabe haben die Grundschüler ein vielfältiges Programm absolviert, das durch den Schulförderverein und zahlreiche Partner ermöglicht wurde.

artikel-ansicht/dg/0/1/1547722/

Wenn der Zechiner Sportverein in den Winterferien Neuanmeldungen zu verzeichnen hat, dann liegt das auch an den Schulprojekttagen. Denn die Jungen der 5. und 6. Klassen hatten auf der Kegelbahn und an den Tischtennisplatten im Gemeindezentrum viel Spaß. Falco Specht vom Sportverein zeigte den Jungs, wie man richtig kegelt. "Ich habe gerade vorlesungsfreie Zeit", sagte der Wirtschaftsstudent. So war es möglich, dass er die Betreuung übernehmen konnte. "Wir haben den Schülern die Wahl gelassen, was sie gern machen würden. Alle Jungen entschieden sich für Sport, die Mädchen für Hautpflege und Wintergemüse", sagte Karin Babatz, die die Jungen begleitet hatte.

Im Gasthaus Wagner hieß es für die Viertklässler "Fit am Tisch". Wirtin Stefanie Wagner und ihr Team hatten zunächst ein Früchtequiz vorbereitet. Mit Hilfe von Schautafeln ihrer Lieferfirma Chefs Culinar, die auch Obst spendierte, lernten die Schüler die vielen verschiedenen Obstsorten kennen, die sie später zu Salat verarbeiteten. Dorina Walter zeigte ihnen schließlich, wie man den Tisch richtig eindeckt. Nach dem Essen wechselte die Gruppe zur Physiotherapie-Praxis von Sabina Schönfelder, wo den Schülerinnen Übungen der Rückenschule beigebracht wurden.

Während Sabina Schönfelder und Stefanie Wagner bereits einige Projekte mitgestaltet hatten, war es für die Apothekerin Sabine Fakler die Premiere. Die großen Mädchen aus der 5. und 6. Klasse hatten im ehemaligen Chemiekabinett der einstigen Oberschule ein kleines Labor eingerichtet. Dort wurde nach dem Rezept der Apothekerin, die in Brieskow-Finkenheerd arbeitet, eine für die Jahreszeit passende Hautcreme hergestellt. Vaseline, Wasser und Olivenöl waren die Hauptbestandteile der Creme, die die Schülerinnen dann in Dosen abfüllen konnten.

Traditionell steht bei den Erstklässlern bei diesem Projekt die Zahngesundheit im Mittelpunkt. Neben Zahnschwester Regina Meißner - sie ist seit mehr als 30 Jahren in der Prophylaxe tätig - stellte sich mit Dietmar Senftleben der neue Schulzahnarzt vor. "Ich bin zwar schon seit 1981 Kinder-Zahnarzt. Aber in der Prophylaxe an Schulen und anderen Einrichtungen bin ich neu. Bis vor Kurzem hatte ich eine eigene Praxis", erzählt er. Einmal jährlich kontrolliert er nun die Zahngesundheit der Kinder und vermerkt auf den sogenannten Prophylaxe-Pässen, wenn Handlungsbedarf besteht. "Wir behandeln nicht selbst, sondern sorgen dafür, dass Schäden beseitigt werden", erklärte Senftleben seine Aufgabe.

Bei diesem Projekttag nutzte er zudem gemeinsam mit Regina Meißner die Gelegenheit, um den Kindern wichtige Tipps zu geben - um ihre bleibenden Zähnchen, die sich gerade erst gebildet haben, möglichst lange gesund zu erhalten.

Um gesunde Ernährung ging es auch bei den Zweitklässlern. Schulleiterin Gabriela Thomas hatte gemeinsam mit Eltern dafür gesorgt, dass die Kinder die Zubereitung eines gesunden Essens erlernen konnten. Mit einem neuen Gerät, das sich die Schule mit Hilfe des Fördervereins anschaffen konnte, wurden Smoothies zubereitet. Mit frischen Zutaten, die die Firma Malitz-Frucht gespendet hatte, wurde Kräuterquark eingerührt.

De weiteste Reise hatten die Drittklässler. Sie erlebten einen abwechslungsreichen Tag im "Fitolino" Eberswalde. "Wir sind allen Partnern sehr dankbar", machte Gabriela Thomas deutlich.