Linderung nach Bad im Moor

Bad Freienwalde (MOZ) Immer öfter zieht es Erholung suchende Berliner in das vor den Toren der Hauptstadt gelegene älteste Kurbad der Mark Brandenburg. Wolfram Herrmann gehört zu ihnen. Der 79-Jährige weilt zurzeit zu einer offenen Badekur in Bad Freienwalde. Etwa 50 solcher Kurgäste zählt die Fachklinik im Jahr.

Dauerschmerzen in der Lendenwirbelsäule, zwei Bandscheibenvorfälle und seit vergangenem Jahr auch noch Probleme mit der Schulter - Wolfram Herrmann lebt seit Jahren mit anhaltenden Schmerzen. Doch der 79-Jährige nimmt die Tatsache nicht einfach hin, sondern tut aktiv etwas dagegen. Unter anderem nutzt er, soweit es finanziell machbar ist, die Möglichkeiten einer offenen Badekur. Das Sozialgesetzbuch (Paragraf 23, Absatz 2, SGB V) spricht hier von "ambulanten Vorsorgeleistungen in anerkannten Kurorten".

Bad Freienwalde ist dem Berliner vertraut. Die Stadt liege quasi direkt vor der Haustür, sagt er. Wenn es nötig sei, könne er schnell nach Hause fahren. Zudem liege die Klinik ruhig im Brunnental, umgeben von wunderbarer Landschaft. 2007 weilte Wolfram Herrmann zum ersten Mal in der märkischen Kurstadt. Drei Jahre später folgte ein erneuter Aufenthalt. Und seit vergangenem Mittwoch nun genießt er erneut die Annehmlichkeit der therapeutischen Anwendungen in der Fachklinik. Die Einrichtung mit langer Tradition steht für eine modern ausgestattete Rehabilitationsklinik, in der Patienten mit orthopädischen und rheumatologischen Erkrankungen behandelt werden. Dazu gehören zum Beispiel degenerative Wirbelsäulenerkrankungen, entzündliche Wirbelversteifungen wie Morbus Bechterew, Bandscheibenerkrankungen oder chronisch-entzündliches Rheuma.

Drei Wochen wird der Berliner in Bad Freienwalde kuren. Die Kosten für die physiotherapeutischen Leistungen übernehme, so Herrmann, die Krankenkasse. Die Kosten für Übernachtung und Verpflegung zahle er aus der eigenen Tasche. Normalerweise übernachten ambulante Patienten in der "Villa Regina", informiert auf Nachfrage Verwaltungsdirektor Frank Schmidt. Doch Ausnahmen wie im Falle von Wolfram Herrmann gebe es auch hier. Allerdings nur in den belegungsschwächeren Monaten wie etwa im Dezember oder Januar, betont Frank Schmidt. Und so nimmt Wolfram Herrmann den etwas teureren Preis für Kost und Logis in Höhe von 70 Euro pro Tag hin, läuft aber nicht Gefahr sich zu erkälten. Das habe er unbedingt, mit Blick auf die Temperaturen, verhindern wollen, meint der Berliner.

Zu Beginn seines Aufenthaltes stellte sich Wolfram Herrmann der Badeärztin Gabriele Gürntke vor. Sie gehört neben Marina Herrmann-Schwab zu den zwei Badeärztinnen in Bad Freienwalde. Gabriele Gürntke verordnete ihm mehrere Anwendungen. Dazu gehören jeweils sechsmal manuelle Therapie für die Schulter, Einzelgymnastik, Einzelbehandlungen im Schwimmbad, Massagen Moor treten und Moorbäder. Dass er auch in den Genuss des wohltuenden Naturmoores kommt, das freut den 79-Jährigen besonders. Aufgrund eines Bypasses sei eine solche Anwendung normalerweise tabu, sagt er. Doch Wolfram Herrmann habe schon öfter im Moor gebadet. Eine Bescheinigung seines Kardiologen könne er außerdem vorweisen. Und auch sein erstes Moorbad in diesem Jahr sei ihm wunderbar bekommen. Er spüre bereits eine gewisse Linderung seiner Schmerzen. Das Badetorf, wie es richtig heißt, wird in Amalienhof, Ortsteil von Falkenberg, abgebaut. Es weist vor allem einen hohen Anteil an Huminsäuren auf und wirkt sich positiv auf Durchblutung und Stoffwechsel aus, kann Regenerationsprozesse beschleunigen und die Hormonausschüttung fördern. Wolfram Herrmann jedenfalls ist zufrieden.

Wie jeder stationäre Patient kann auch der Hauptstädter als ambulanter Patient die Sauna und das Schwimmbad in der Fachklinik nutzen. Zirka 50 ambulante Badegäste kann die Fachklinik jährlich begrüßen, informiert Verwaltungsdirektor Frank Schmidt. "Die physiotherapeutischen Leistungen stellt die Kurmittelhaus Bad Freienwalde GmbH den Krankenkassen über ein Abrechnungszentrum in Rechnung. Die zehnprozentige Zuzahlung zu diesen Leistungen und die Rezeptgebühr zahlt der Patient im Kurmittelhaus", so die Verwaltung.

Wenn sein Behandlungsplan keine Anwendungen vorsieht, dann ist Wolfram Herrmann in der Stadt unterwegs oder hört Jazz. Allerdings funktioniere das WLAN in der Klinik nicht so gut. "Jeder Patient hat kostenloses WLAN. Es ist auf fünf Stunden am Tag begrenzt. Es gibt einige Sicherheitseinschränkungen, auf die der Patient mit einem Merkblatt hingewiesen wird", erklärt Verwaltungschef Frank Schmidt.

Für Wolfram Herrmann beginnt nach dem Kuraufenthalt wieder eine anstrengende Zeit. Der Berliner ist seit 1969 Hobby-Landwirt, hält schwarze Kameruner, also afrikanische Wildschafe, bepflanzt ein Gewächshaus und baut dort verschiedene Sorten Wein an. Da wartet viel Arbeit. "Ich weiß. Aber ich hab' mich ja hier erholt", lacht der 79-Jährige.