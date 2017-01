Gesudheitszentrum: "Zuverlässige Anlaufstelle"

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg (MOZ) Trotz des Weggangs einiger Fachärzte aus dem Gesundheitszentrum an der Prötzeler Chaussee 8 b zeigt sich Geschäftsführer Dr. Alfred Wegner optimistisch. "Wir werden weiterhin eine zuverlässige Anlaufstelle für unsere Patienten bleiben", erklärte er am Mittwoch auf dem Neujahrsempfang.

Zwei Praxen sind unlängst aus dem Gesundheitszentrum in das neue Ärztehaus an der Kastanienallee umgezogen: Dr. Michael Rother, Facharzt für innere Medizin und Hausarzt, sowie der Urologe Joachim Dubiel. Nach Fertigstellung des Neubaus am Krankenhaus an der Prötzeler Chaussee zieht dann auch das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) dorthin um.

Betroffen sind die Chirurgen Holger Fuchs und Elimar Schwarz sowie die Orthopädin Dr. Kathrin Laufer. "Der Umzug wird im März erfolgen, wir sind auf der Zielgeraden", sagte die Geschäftsführerin der Krankenhaus Märkisch-Oderland GmbH, Angela Krug. Übrigens verliert das Gesundheitszentrum dann auch das Röntgengerät.

Dr. Alfred Wegner lässt sich davon nicht beirren. Der Geschäftsführer des Gesundheitszentrums verweist auf laufende Gespräche mit den umliegenden Krankenhäusern und der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg über die künftige Zusammenarbeit.

Damit nicht genug: Die gut 40 Gäste des Neujahrsempfangs konnten sich in Unterschriftenlisten eintragen. Damit soll die Einrichtung einer sogenannten KV RegioMed-Praxis unterstützt werden. Sie diene der Entlastung der Rettungsstelle im Krankenhaus und kümmere sich um Patienten mit akuten Beschwerden außerhalb der Öffnungszeiten des Hausarztes.

Dr. Wegner weiß, dass Angela Krug für ein ähnliches Ansinnen bei der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg kein Verständnis gefunden hatte. Die Krankenhaus-Geschäftsführerin hatte sich vor zwei Monaten in einer Gesprächsrunde gewundert, dass Märkisch-Oderland bei den KV RegioMed-Praxen fast ein weißer Fleck sei. Der Vorstandsvorsitzende Dr. Peter Noack habe ihr erklärt, dass daran wegen der vergleichsweise geringen Patientenzahlen auch nichts geändert werden solle, sagte sie der MOZ. Derartige Bagatellfälle in Strausberg könnten demnach von der Rettungsstelle nach Rüdersdorf und von Wriezen in die KV RegioMed-Praxis nach Eberswalde geschickt werden. "Wie die Patienten dorthin kommen, müssen sie dann mal sehen", sagt Angela Krug dazu.

Dr. Wegner zeigt sich derweil zuversichtlich, mit seinem Vorstoß erfolgreicher sein zu können. Je mehr Unterstützer ihre Unterschrift auf die Listen setzten, umso mehr Gewicht habe die Initiative, erklärte er.

Das Gesundheitszentrum am Rande der Stadt ist 1975 als Poliklinik der Nationalen Volksarmee erbaut worden. In jüngster Zeit ist in die Innensanierung investiert worden. "Sie ist mittlerweile fast abgeschlossen", erklärte Dr. Wegner. Im kommenden Jahr werde dann die Außenrenovierung folgen. Dabei gehe es um die Fassade und die Fenster.