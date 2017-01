Rechtsextreme Netzwerke wachsen

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) warnt nach der Razzia gegen Rechtsextremisten vor wachsenden Gefahren. In sechs Bundesländern, darunter auch in Brandenburg, waren zuvor Räumlichkeiten von mutmaßlichen Mitgliedern rechtsextremistischer Vereinigungen durchsucht worden.

Sichergestellte Waffen von «Reichsbürgern» zeigt am 17.11.2016 im Polizeipräsidium in Wuppertal (Nordrhein-Westfalen) Polizeipressesprecher Stefan Weiand. (Symbolbild)

Sichergestellte Waffen von «Reichsbürgern» zeigt am 17.11.2016 im Polizeipräsidium in Wuppertal (Nordrhein-Westfalen) Polizeipressesprecher Stefan Weiand. (Symbolbild)

Im Mittelpunkt stand dabei die Reichsbürger-Szene, deren Angehörige die Bundesrepublik nicht anerkennen und auf dem Fortbestehen des Deutschen Reiches in den Grenzen von 1937 beharren. Reichsbürger haben in der jüngeren Vergangenheit vielfach Polizisten und andere Beamte bedroht oder angegriffen. Viele Reichsbürger schließen sich nun laut Justizminister Maas immer enger in rechtsextremen Gruppierungen zusammen. Maas hält die Vernetzung dieser Gruppen für "besorgniserregend".

In Baden-Württemberg sollen Reichsbürger in Zukunft nach Möglichkeit entwaffnet werden. Innenminister Thomas Strobl (CDU) habe den Stadt-und Landkreisen eine entsprechende Anweisung gegeben, teilte das Stuttgarter Innenministerium mit.

Im Brandenburger Innenministerium verweist man darauf, bereits seit längerem so zu verfahren. Laut Ministeriumssprecher Wolfgang Brandt steht in Brandenburg die Reichsbürgerszene schon seit einigen Jahren unter Beobachtung. "2012 taucht das Phänomen im Landesverfassungsschutzbericht auf. Mit Erkenntnissen aus dem Jahr 2011." Er könne nur für sein Bundesland sprechen, meint Brandt, "aber im Gegensatz zu anderslautenden Berichten haben wir das Phänomen keineswegs unterschätzt". Das treffe auch für die Entwaffnung der Reichsbürger zu. Bei der Prüfung von Eignung und Befähigung für den Waffenbesitz gehe man in Brandenburg bei Reichsbürgern "grundsätzlich davon aus, dass die nicht gegeben sind". Im September des vergangenen Jahres hatte das Verwaltungsgericht Cottbus gegen die Klage eines Mannes entschieden, der sich selbst als "Reichsdeutschen" bezeichnete. Bis vor kurzem konnten die militanten Reichsbürger von den Behörden allerdings nicht vollständig erfasst werden. Nachdem im Oktober des vergangenen Jahres ein Sympathisant der Szene im mittelfränkischen Georgensgmünd einen Polizisten erschossen hatte, wurden die Reichsbürger ab Dezember unter "Sammelbeobachtung"der Verfassungsschutzämter gestellt. Seitdem werden entsprechende Daten der Behörden auch zwischen den Ländern ausgetauscht. Staatsanwälte haben mittlerweile Haftbefehl gegen die am Mittwoch festgenommenen Burghard B. (66) und Thiemo B. (51) erwirkt. Insgesamt sechs Beschuldigte sollen Angriffe auf Polizisten, Asylbewerber und Juden geplant haben.