Ackerbürgerstadt wächst weiter

artikel-ansicht/dg/0/

Kremmen (OGA) Die Ackerbürgerstadt und ihre Ortsteile haben 2016 weitere Einwohner hinzugewonnen. Mit Stichtag 1. Januar 2017 lebten in Kremmen 7 333 mit Hauptwohnsitz gemeldete Bürger. Das geht aus der aktuellen Statistik des Einwohnermeldeamts der Ackerbürgerstadt hervor.

artikel-ansicht/dg/0/1/1547732/

Genau ein Jahr zuvor waren es übrigens noch 7 228 Einwohner. Der Zuwachs von 105 Personen beruht zu gut zwei Dritteln auf Neu-Kremmener ausländischer Herkunft, aber auch bei den deutschen Staatsbürgern konnten 33 mehr als noch Anfang 2016 gezählt werden. Neben den 7 025 Ackerbürgern mit deutscher Staatsangehörigkeit leben in Kremmen nunmehr 308 Ausländer, davon sind wiederum gut die Hälfte, nämlich 152, EU-Bürger.

Auffallend ist die hohe Zahl der Zuzüge nach Kremmen und in die Ortsteile. 482 Personen fanden 2016 hier ihr neues Zuhause. Wegzüge schlugen dagegen nur in 341 Fällen zu Buche. Innerhalb Kremmens zogen im vergangenen Jahr immerhin 226 Bürger um.

Das natürliche Saldo - also die Differenz zwischen Geburten und Sterbefällen - ist allerdings erneut negativ. So stehen 41 Geburten 77 Sterbefälle gegenüber. Ziemlich ausgeglichen stellt sich in Kremmen das Verhältnis von männlichen und weiblichen Einwohnern dar. Auf 3 663 männliche Ackerbürger kommen nach neuester Zählung 3 670 weibliche. Das hat sich auch 2016 nicht wirklich verändert: Auf 20 männliche Neugeborene kamen 21 Neu-Kremmenerinnen.

Beim Blick auf die Kernstadt und die umliegenden Ortsteile bleiben die Größenverhältnisse auch mit der aktuellen Zählung nahezu unverändert. Während in der Kernstadt aktuell 3 116 Einwohner leben, sind es im größten Ortsteil, in Sommerfeld, immerhin 1 361. Demgegenüber wohnen im kleinsten Dorf, in Groß-Ziethen, lediglich 220 Einwohner. Zweitgrößter Ortsteil Kremmens bleibt Beetz mit 821 Bürgern, danach folgt Hohenbruch mit 700 und Flatow mit 690 Einwohnern. Staffelde hat aktuell 425 mit Hauptwohnsitz gemeldete Bürger.