Rückkehr von Kevin Czasch offiziell

Handlungsbedarf bestand für OFC-Trainer Hans Oertwig besonders auf der Torwart-Position: Oranienburgs dritter Keeper, Jeffrey Maaß, pausiert aus schulischen Gründen und Hendrik Herrmann fällt seit dem Spiel des OFC beim TuS Sachsenhausen im Oktober verletzt aus. "Wir mussten reagieren", so Oertwig. "Sonst wären wir mit nur einem Keeper in die Rückrunde gegangen."

Crumbach, der in der Jugendabteilung des SV Babelsberg 03 ausgebildet wurde, hatte bereits in der Vorbereitung einige Trainingseinheiten in Oranienburg absolviert. Er entschied sich dann aber gegen ein Engagement beim OFC Eintracht, wechselte stattdessen von Oberligist BSC Süd zur Hertha. Beim CFC konnte er sich dann aber nicht durchsetzen, sein Vertrag wurde noch während der Sommer-Vorbereitung wieder aufgelöst.

"Ich hätte ihn schon gerne im Sommer verpflichtet", sagt Trainer Hans Oertwig über seinen Neuzugang. "Er hat sich dann aber für das Angebot aus der Oberliga entschieden." Den jungen Torhüter kennt Oertwig aber schon weitaus länger. "Ich habe ihn bereits trainiert, als er noch in den Berliner Jugend-Auswahlmannschaften gespielt hat."

Ebenfalls zum Kader der Eintracht stößt Kevin Czasch dazu. Auch er ist ein alter Bekannter Oertwigs, spielte er doch bereits viele Jahre unter dessen Regie beim OFC. Den ehemaligen Oranienburger zog es dann aber im Sommer zum Berliner Landesligisten Blau-Weiss Hohen Neuendorf, bei dem er zwölfmal zum Einsatz kam und zwei Tore erzielte. "Ich freue mich sehr darüber, dass wir ihn wieder in unseren Reihen haben", sagt Hans Oertwig.

Auch im Offensivbereich musste der Coach nachlegen, weil sich Angreifer Sebastian May entschieden hat, in die Hauptstadt zum FC Spandau 06 zurückzukehren. Vom Berliner Landesligisten war er erst im Sommer zur Eintracht gewechselt. "Sebastian befindet sich in der Endphase seiner Berufsausbildung, weshalb er sich darauf konzentrieren möchte. Da er in Spandau wohnt und arbeitet, macht dieser Wechsel für ihn absolut Sinn", so Oertwig dazu.

Auch wenn der Weggang ein herber Verlust für das Team sei, akzeptierte Oertwig Mays Wechselwunsch natürlich: "Schule, Ausbildung, Studium, Familie und Beruf gehen immer vor. Erst danach kommt der Fußball", so der OFC-Trainer.